Calviño espera cerrar en días acuerdo con la banca para ayudar a hipotecados

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, espera alcanzar "en los próximos días" un acuerdo con el sector bancario para proteger a las familias más vulnerables ante la subida de los tipos de interés y también a aquellas de clase media que pudieran entrar "en riesgo de vulnerabilidad" por esta circunstancia.

Así lo ha indicado la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en una entrevista en "Las Mañanas" de Radio Nacional, donde ha explicado que mantienen reuniones a diario y un "diálogo muy intenso" con el sector y que espera llegar a un acuerdo "cuanto antes".

La idea es proteger a dos tipos de familias: a las más vulnerables, en las que el pago de la hipoteca supone el 40 % o 50 % de sus ingresos, pero también a aquellas de clase media "que podrían entrar en riesgo de vulnerabilidad por una subida de tipos tan acelerada".

Ha querido dejar claro la vicepresidenta primera que la puesta en marcha del impuesto extraordinario a la banca "no ha dificultado el diálogo", aunque sí ha reconocido que "no están contentos" y que como es lógico "defienden sus intereses".

Respecto al paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Calviño ha dicho que "no hay ninguna justificación", y "no se entiende" que un sector especialmente "querido, apoyado y atendido" y que ha recibido más de 1.400 millones de euros en ayudas quiera generar una perturbación que en su opinión "no se va a producir".

En este sentido, ha añadido que "es muy buena noticia" que las representaciones patronales no hayan secundado esta llamada.

Calviño también se ha referido a los fondos europeos y ha dicho que la Comisión Europea es "muy exigente" en el cumplimiento de objetivos e hitos desde el primer momento porque son "cantidades que tienen que ser controladas adecuadamente", y ha rechazado que eso le pueda afectar de manera negativa a España.

Además, ha anunciado que estos días ya van a pedir el tercer pago de 6.000 millones de euros y ha puesto en valor las inversiones que han llegado a España gracias a ese Plan, como la de Seat, al tiempo que ha explicado que hoy mismo podría haber nuevos anuncios de los que no ha querido dar detalle.