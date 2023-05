Sabela Fole no descarta gobernar en minoría y Lago confía en “recompoñer” el cuatripartito

Si fuera posible fiarse del pasado, se podría pensar que Pode entregaría su concejal llave de gobierno a la izquierda. Aunque convencido de que se deshizo de él en 2019, su líder también cree firmemente que los vecinos votaron por la continuidad del cuatripartito y la verdad es que las negociaciones con el PP nunca fructificaron. Sin embargo, José Ramón Abal Varela no soltó prenda ayer sobre sus preferencias a derecha o izquierda y se limitó a agradecer el apoyo de la ciudadanía y el trabajo realizado por su candidatura tras crecer en votos: “Somos un partido neutral e sen ideoloxía que pode pactar con calquera, pero non estamos aquí para quitar ou poñer a ninguén, estamos para servir aos cambadeses e tomaremos a mellor decisión para Cambados”.

Fole: "Xamais" hubo conversaciones previas con Abal "nin sequera informais"

La cuarta fuerza aseguró que todavía no había recibido ninguna llamada, pero las recibirá. No está claro si habrá del PP. La ganadora de las elecciones con ocho ediles, Sabela Fole, desveló que están “abertos a falar con calquera forza” y perjuró que “xamais” hablaron previamente con Abal Varela, “nin sequera informalmente”. De hecho, desveló que no descartan gobernar en minoría y sería una posibilidad si no cuaja la resurrección del cuatripartito, que podría suceder, y porque se sienten con fuerzas tras crecer y convencer al 42 % de los votantes: “Saimos con mentalidade gañadora, pero estamos orgullosos e satisfeitos de contar co respaldo maioritario dos veciños”.

Lago: "Agora hai outras persoas e, ás veces, é cousa diso máis que de partidos"

El socialista Samuel Lago está llamado a liderar la negociación de la izquierda y ve posible “recompoñer” el pacto de 2019. Para empezar, porque duda –y es el único de la izquierda – que haya algo prepactado entre PP y Pode. Con todo, no está dispuesto a “calquera acordo: Ten que ser un goberno estable, sólido e proporcional á representatividade” alcanzada en las urnas. El crecimiento del PSOE fue mínimo, pero hay cierta satisfacción porque “mantivemos o tipo –sus cuatro ediles– a pesar da debacle xeral e da baixada no número de votantes”. Cabe recordar que la abstención fue del 29 %, tres puntos y medio más que en las anteriores elecciones.



Sin embargo, el ánimo y optimismo mostrado ayer por el alcalde en funciones no está tan presente en Somos y el BNG. Las relaciones con Abal Varela acabaron siendo bastante tensas; antes, durante y después de aquel gobierno, con amagos de ruptura y enfrentamientos plenarios incluidos. Pero “agora hai moitas persoas diferentes e, ás veces, as cousas son máis de persoas que de partidos, e eu teño boa relación con todos”, resolvió Lago al presentarle este escenario.



Fole también se refirió a esas “relacións tremendamente malas”, las cuales permitirían a su partido sentarse en la barrera y esperar. No obstante, ni la popular ni el resto olvidan que Abal puede dar sorpresas como la de 2015, cuando la izquierda llegó rota al pleno de investidura y al final le dio la Alcaldía al PSOE, sin saberlo siquiera la propia Fátima Abal.

González: "É complexo", pero "non estamos pechados a nada para que o PP non volva"

Para el BNG, la “pinza” PP-Pode “está feita ou case feita” porque vio “guiños” en la campaña: “Tiña a mesma idea de base e non se molestaron os uns aos outros”, expuso Liso González. Reconoce que sus resultados “son malos, sen panos quentes, e temos que analizar moi ben o que nos está pasando”. Llevan muchos años perdiendo apoyos y en esta ocasión no es posible culpar al momento que vive la marca, pues funcionó muy en todo O Salnés.



El nacionalista es una de las caras nuevas a las que se refería el socialista, pero a González, reeditar el cuatripartito le parece “complexo”, aunque también quiso dejar muy claro que “non estamos pechados a nada se impedimos que o PP volva a gobernar”.

Cordal: "Está claro que si Somos baixa, hai unha victoria da dereita"

En Somos Cambados, Tino Cordal tampoco ocultaba la decepción tras haber perdido el tercer concejal y casi tres puntos en sufragios. “Son malos e non quero poñer escusas, pero estamos satisfeitos e orgullosos do traballo que fixemos nun mandato cunhas condicións moi difíciles: A pandemia, sen liberacións, en minoría e con tres forzas na oposición. De todos modos, temos que tomar decisións”, apuntó.



Sobre el regreso del cuatripartito, el teniente de alcalde en funciones no quiso adelantar acontecimientos: “O que está claro é que se Somos baixa, hai unha victoira da dereita e ao mellor non soubemos trasmitir iso ben”.



Así las cosas, se prevén semanas intensas en Cambados para conformar un gobierno.