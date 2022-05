Arrimadas a Vox: "Qué poca vergüenza reconocer que te presentas a las elecciones sólo como peldaño a Moncloa"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha exclamado este sábado en referencia velada a Vox "qué poca vergüenza reconocer públicamente que te presentas a las elecciones sólo como un trampolín o un peldaño para llegar a La Moncloa", a lo que ha añadido que "parece que a Moreno Bonilla se le está poniendo un poco de cara de Mañueco", en alusión al nuevo gobierno de Castilla y León con PP y Vox, de modo que "con Andalucía no se juega, ni se hacen experimentos".







Así lo ha subrayado Arrimadas en el acto de presentación en Córdoba de los candidatos de Cs en las ocho provincias andaluzas a las elecciones autonómicas del 19 de junio, junto al coordinador autonómico de Cs, candidato a la Presidencia de la Junta y actual vicepresidente en funciones, Juan Marín, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta y cabeza de lista de Cs por Cádiz a los próximos comicios, Rocío Ruiz.





Al respecto, ha remarcado que "a Andalucía no se la pisa, ni se usa; se la defiende y se la gobierna bien", de manera que "los liberales no vamos a dejar el trabajo a medias", ha aseverado la líder de Cs, para advertir de que "estas elecciones no pueden ser una rotonda que nos desvíe del buen camino".





Igualmente, ha manifestado que "el PP y PSOE no quieren que vengan otros líderes nacionales" a la campaña, de hecho cree que "a algunos se les va a ver poco", y todo ello, según ha argumentado, "porque no hay ni un partido como Cs que ha defendido de la misma manera a Andalucía de Despeñaperros para abajo que para arriba".





En palabras de Arrimadas, "ningún partido puede salir con la cabeza más alta que nosotros", en este caso con una carta de presentación donde "no hay promesas, sino hechos, realidades y constataciones" de lo realizado en estos más de tres años y medio de gobierno en la Junta.





Según ha mantenido, "es una realiad palable que Andalucía podía cambiar y que le ha sentado muy bien el cambio", de modo que si en la campaña electoral andaluza de 2018 "se hablaba de ilusión y esperanza", en ésta Cs se presenta "con satisfacción de lo hecho y el realismo de lo implantado, pero con la misma ilusión, porque sabemos que Andalucía no puede dejar de avanzar en este momento", ha afirmado.





"Ha costado tanto cambiar el gobierno y convencer a los andaluces de que otro gobierno mejor era posible, que no se puede frenar este cambio", ha lanzado Arrimadas, para resumir que "estas elecciones van de decidir si los andaluces quieren que la región siga creciendo, avanzando y siendo una locomotora de España, o una rotondoa y nos desvíe a otros caminos o nos hagan volver hacia atrás".





En este sentido, la líder de Cs ha elogiado la labor de Cs al frente del Ejecutivo regional, dado que "se han superado las expectativas que había en el gobierno del cambio" y "sólo tres años y medio le han dado la vuelta como un calcetín a esta tierra", ha aplaudido, para agregar que "los liberales somos inconformistas y Andalucía puede dar mucho más", a lo que ha apostillado que "Cs se parece mucho a los andaluces".





Tras destacar que los candidatos de Cs son "andaluces trabajadores, honrados, inconformistas y liberales" y que "creen en Andalucía y saben que en un momento como éste es cuando más vale dar un paso al frente", Arrimadas ha apuntado que "ésta es la candidatura del proyecto liberal" y ha dicho que quiere que la región "siga creciendo, demostrando que es una gran locomotora que había estado dormida durante muchos años por un mal gobierno".





Al hilo, ha defendido que no van a "dejar las cosas a medias", porque "queda tanto por hacer", cuestionando "cómo se van a revertir 37 años de un gobierno conformista, lleno de corrupción y enchufismo en sólo tres años y medio", de manera que, a su juicio, "Andalucía necesita, por lo menos, una legislatura más".





En su opinión, "es importante seguir votando a Cs, el partido más útil, el que nunca ha fallado en Andalucía", a la vez que ha pedido "no dar el cambio por descontado, ni dar por hecho que el próximo gobierno será tan bueno como éste si no está Cs", de ahí que haya llamado a los militantes de la formación liberal a "explicar a los andaluces que los motivos que les llevaron a votar liberal en 2018 siguen más vigentes que nunca".





Arrimadas ha recordado que los tres años y medio de gobierno de Ciudadanos en Andalucía "han servido para saber el camino, que no queremos volver la vista atrás, no nos queremos desviar, debemos seguir por la senda de la regeneración, encontrar a Andalucía de las primeras, no de las últimas".





Entretanto, ha precisado que "todos los votos van a servir para que el proyecto liberal sea el motor de esta tierra" y ha reiterado que "defender a Andalucía es votar al único partido que defiende a Andalucía igual y que jamás va a dejar tirada a esta tierra" por apoyar a los nacionalistas.





Y ha apostillado que de "lo más orgullosa" que está es de "haber quitado el miedo al cambio", que "el PSOE había metido durante 40 años", porque "Con Cs en el gobierno ha habido más y mejores políticas sociales que nunca", y de "haber demostrado que Andalucía es una locomotora económica y social de España, no sólo una tierra donde se vive bien".





"Queremos serlo más y tirar más fuerte", ha animado la líder de Cs, tras lamentar que "este gobierno del cambio ha tardado en llegar" y que "algunos se tuvieron que ir de Andalucía por falta de oportunidades". "Aún estamos a tiempo de evitarlo", ha dicho.