Ayuso sube 90 euros al mes el sueldo a los profesores madrileños y 75 euros a los maestros desde enero

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes una subida de sueldo de 90 euros al mes para los profesores madrileños y de 75 euros para los maestros, que entrará en vigor el 1 de enero.

Esto hace que el incremento se sitúe entre los 1.260 y 1.050 euros anuales, respectivamente, cantidades a las que habrá que sumar los incrementos que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado.

Lo ha adelantado la propia dirigente madrileña durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid.

De esta iniciativa, que conlleva una inversión anual de 120 millones de euros a partir de 2023, se beneficiarán 86.000 docentes de la región ya que se incluyen todos los que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos (61.041) como concertados (25.348).

Asimismo, el Ejecutivo autonómico también va a invertir otros 20 millones de euros, ligados a productividad con complemento salariales, como incentivo para mejorar las nóminas de aquellos que lleven a cabo proyectos en sus centros para enriquecer la oferta educativa de la región y la atención al alumnado.

FOMENTAR EL ESFUERZO Y EL MÉRITO

Ayuso ha subrayado que el Gobierno autonómico "tiene claro" que la mejor forma de enfrentarse a las dificultades es "a través del esfuerzo, el mérito y una educación de calidad". "La Comunidad de Madrid fue pionera, y casi única en España, en conseguir que la mitad de la oferta pública sea bilingüe, abriendo las oportunidades a generaciones como antes no hubo", ha apostillado.

En esta línea, ha defendido que su modelo educativo está basado "en la igualdad de oportunidades, la calidad de la docencia, la reivindicación del mérito, la no injerencia ideológica por parte de los poderes públicos y la elección educativa".

Frente a ello, cree que se sitúa la "gran estafa de la izquierda a la juventud", que quiere "rebajar" el nivel académico. "La estafa que puede arruinar el porvenir de muchos jóvenes y que, ya les advierto, en la Comunidad de Madrid no tiene cabida. Porque la educación madrileña seguirá ofreciendo excelencia y exigiendo esfuerzo", ha añadido.

Tal y como ha desgranado la presidenta, la inversión en Educación en la Comunidad de Madrid asciende a un total de 5.761 millones de euros, un 17% más que en el ejercicio anterior. Uno de cada cuatro euros de los Presupuestos regionales va a la Educación, y tres de cada cuatro millones se destinan a la educación pública.

"Porque la enseñanza pública no se defiende con eslóganes ni camisetas, se defiende con hechos. No solo dotándoles de recursos económicos sino también de una filosofía de estudio y formación: qué necesitan los alumnos, qué debemos ofrecerles para que mejoren cada día. La mejor manera de defender la educación es teniendo a los mejores maestros. Y afortunadamente en la Comunidad de Madrid contamos con excelentes docentes", ha valorado.

La presidenta también ha señalado que les "preocupan" algunos hábitos alimentarios de los alumnos, especialmente en el desayuno, que les impiden afrontar la jornada escolar en condiciones óptimas.

FINANCIACIÓN DESAYUNOS PARA NIÑOS DE FAMILIAS VULNERABLES

Por ello, ha anunciado que financiarán el desayuno en los colegios de Infantil y Primaria para todos los niños cuyas familias sean perceptoras del IMV y de la Renta Mínima de Inserción.

También se ampliarán las rutas escolares gratuitas a los alumnos de Bachillerato y FP de los centros públicos. "Esta medida tendrá especial impacto en el norte, noroeste y sureste de la región, donde los municipios están más dispersos. Evitaremos así que el paso de la ESO al Bachillerato o la FP en un mismo centro suponga para los alumnos perder el acceso gratuito a este servicio", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que van a impulsar un nuevo Erasmus-Bachillerato, con el objetivo de que antes de la etapa universitaria los alumnos ya puedan tener una vivencia fuera de España.

Desde el punto de vista universitario, el objetivo, según Ayuso, es seguir escalando posiciones en los rankings mundiales, promover la investigación y lanzar un Carnet Universitario Digital que cohesione a las comunidades universitarias en torno a Madrid.

De igual manera, ha destacado que apuestan por la colaboración público-privada con la creación de 4 nuevos clúster de innovación tecnológica y talento.

En cuanto a los contenidos, la dirigente madrileña ha vuelto a subrayar que la Comunidad de Madrid no prescindirá de contenidos básicos como la regla de tres, el mínimo común múltiplo, las capitales de Europa, los océanos o los números romanos. "La educación madrileña no va a ser una simple expendedora de títulos que no distingue entre el alumno que se esfuerza y el que no lo hace. Entre el que sabe y el que necesita mejorar", ha aseverado.