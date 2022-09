Colau avisa de que comunes no apoyarán ley de Vivienda sin topes a alquileres

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido al PSOE de que los comunes no apoyarán la futura ley de la Vivienda si no se regulan y limitan las subidas de los alquileres, y no se establecen alternativas para las familias vulnerables.

La líder de los comunes ha manifestado su preocupación e inquietud por que la aprobación de esta ley se esté "dilatando" y por las presiones a los grandes partidos por parte del sector inmobiliario en el programa 'Fora de plató' de Radio Televisión Española (RTVE).

"Debe ser efectiva -para evitar los desahucios- si no, nuestros votos no estarán" ha advertido la alcaldesa respecto a la futura ley de Vivienda, a la vez que ha insistido en la petición de que el Gobierno congele las subidas de los alquileres hasta que se apruebe la nueva ley.

Colau se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumplirá con este compromiso de los acuerdos de coalicion, pero ha considerado que "se está dilatando demasiado".

La alcaldesa de Barcelona ha puesto énfasis en que el acceso a la vivienda, en concreto el alquiler, es el principal problema social de la ciudad, donde más del 40% de la población vive en régimen de alquiler.

"La vivienda es la base, por eso estamos apretando a otras administraciones. Conseguir regular los alquileres es crucial", ha señalado la alcaldesa en la entrevista.

En este sentido también ha insistido en su demanda a la Generalitat de que ponga a disposición de la Mesa de Emergencias de Barcelona, que atiende a las personas en situación de vulnerabilidad, los "1.000 pisos que debe" a la ciudad.

"Se nos va a acabar la paciencia", ha sostenido Colau, que ha destacado que el ayuntamineto está realojando a familias con niños en pensiones por no disponer de estos pisos.

Ada Colau ha rechazado que el problema en Barcelona sea la okupación de pisos y ha denunciado a los grandes tenedores que mantienen vacías viviendas para especular.

La alcaldesa ha descartado que el ayuntamiento tome como medida bajar el IBI de las viviendas, pero se ha mostrado abierta a la posibilidad de que más bajos de edificios puedan transformarse en viviendas.

En la misma entrevista, Colau ha reclamado al Estado y a la Generalitat inversiones "del siglo XXI", en transporte público, en especial en ferrocarril, y en energías renovables, en vez de en una futura ampliación del aeropuerto de Barcelona, que en su opinión, descontrolaría la actividad turística "depredadora" en la ciudad.

Por otro lado, aunque considera que subir la tasa turística no es la solución para poner limite al turismo, ha manifestado que quiere que la gestione el ayuntamiento, como en otras ciudades del mundo, y no la Generalitat, como sucede aquí.

En el programa, con formato entrevista y rueda de prensa, la alcaldesa ha anunciado que el próximo 3 de octubre se iniciarán las obras de la primera fase de la reforma integral de la Rambla.