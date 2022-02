UPN plantea suspender de militancia a Adanero y Sayas durante dos años y medio

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha propuesto suspender de militancia durante dos años y medios a los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas por no haber acatado la directriz del partido de apoyar la reforma laboral.





Así lo ha decidido el Comité de Garantías después de escuchar el lunes a los dos diputados, a quienes citó a comparecer en la sede de UPN en Pamplona. A partir de ahora, Sayas y García Adanero disponen de cinco días para presentar alegaciones a la propuesta del Comité de Garantías. Los diputados presentarán alegaciones, según ha confirmado el propio García Adanero en declaraciones a Europa Press.





El Comité de Garantías ha realizado su propuesta después de que el Comité Ejecutivo del partido, con el aval del Consejo Político de UPN, solicitara que los dos diputados entregaran el acta o, de lo contrario, iniciaría el procedimiento para su expulsión.





Sin embargo, el lunes tanto Sayas como García Adanero defendieron ante el Comité de Garantías que no habían incumplido los estatutos del partido. Adanero afirmó que "no se han incumplido los estatutos, no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, todo lo contrario, hemos defendido los principios y valores de UPN, por lo tanto, la conciencia tranquila".





Por su parte, Sergio Sayas aseguró que va a ir "a por todas para defender" su "permanencia en el partido". "Es un partido en el que creo, es un partido en el que quiero seguir y creo que no hay ninguna razón que pueda justificar ni una expulsión, ni un cese de militancia, ni sanción de ningún tipo porque en ningún caso hemos incumplido los estatutos del partido", afirmó.





Tras conocer la propuesta del Comité de Garantías, Carlos García Adanero ha afirmado que presentará alegaciones y ha señalado que, dado que la expulsión "no es posible estatutariamente, han buscado una expulsión en diferido" con la suspensión de militancia durante dos años y medio.





El diputado ha explicado además que "nos llama la atención la rapidez" de la decisión del Comité de Garantías. "El jueves por la tarde votamos, hoy es miércoles, no sé si hay órgano que se dé tanta rapidez en tomar unas decisiones, no sé si existe en toda España", ha asegurado.





El Comité Ejecutivo de UPN adoptó el viernes por la tarde un acuerdo por el que pedía a los dos diputados que entregaran sus actas o, de lo contrario, iniciaría el procedimiento para su expulsión. Dicho acuerdo fue ratificado al día siguiente por el 80% del Consejo Político.