El Congreso aprueba la ley de amnistía con los votos del PSOE y sus socios parlamentarios

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con 178 votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios y 172 en contra, la ley de amnistía, que busca beneficiar a centenares de personas encausadas por el 'procés' y que pone ahora rumbo al Senado.



La votación, por llamamiento y de viva voz, no ha deparado sorpresas, ya que solo el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria han votado en contra.



Después de que hace mes y medio Junts dijera no, la ley ha reunido este jueves la mayoría absoluta necesaria al incorporar las últimas exigencias de los socios catalanes para blindar la norma ante causas de terrorismo como la de Tsunami Democràtic.

Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado satisfecho tras la aprobación de la ley de amnistía en el pleno del Congreso, que ahora será remitida al Senado para que continúe su tramitación.



Minutos después de abandonar el hemiciclo tras la votación a la ley que ha sido apoyada por 178 votos a favor, los del PSOE y los socios parlamentarios, frente a los 172 en contra de PP, Vox, UPN y CC, Sánchez ha respondido con un "si" a la pregunta de si está satisfecho con la aprobación de este jueves.



El presidente del Gobierno ha llegado al Congreso al inicio del debate del dictamen de la ley, pero no ha estado presente en el pleno durante las intervenciones de los portavoces y solo ha entrado al hemiciclo en el momento de la votación, que se ha producido por llamamiento a petición del PP, como todas las votaciones que se han celebrado en el Congreso vinculadas a la ley de amnistía.



En el debate y votación de la ley de amnistía ha estado presente, sin embargo, el dirigente de ERC, Oriol Junqueras y la vicepresidenta de la Generalitat catalana, Laura Vilagrà, que han seguido los discursos desde la tribuna de invitados.

Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su rechazo a la ley de amnistía, que a su juicio divide a España y a Cataluña en dos, y ha avisado al Gobierno de que la normativa no pasará el filtro del Senado, el de la Justicia y tampoco el de la calle.



El jefe de la oposición ha cerrado el debate sobre la ley de la amnistía en el Congreso, en el que ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vaya a amnistiar el terrorismo, la alta traición o la corrupción y que haya "acatado todo" lo que pedía el independentismo catalán", "hasta las multas por las que se malversó".



Contra el jefe del Ejecutivo ha cargado Feijóo al que ha reprochado su falta de escrúpulos, o que sea un "presidente impúdico" que dará la "impunidad" al procés para hacer como si no hubiera ocurrido "nada".



"¿Qué reconciliación ven en las maneras del independentismo?, no se ha aprobado la ley y ya dicen que volverán a hacerlo (...) Esto no es reconciliación, esto es sumisión", ha subrayado Feijóo, que ha preguntado además si el PSOE apoyará un referéndum de independencia en Cataluña.



El presidente de los populares ha pedido a la izquierda que no insulte a la inteligencia de los españoles hablando de reconciliación, convivencia o justicia cuando el único motivo por el que se aprueba la amnistía es la continuidad de Pedro Sánchez durante "un tiempo" en la Moncloa.



Porque según Feijóo, Sánchez tiene por delante no una legislatura, sino una "agonía" ya que depende de lo que pida el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de lo que haga José Luis Ábalos.



Y en ese sentido ha asegurado que "el precio que han pagado no les servirá de nada" porque "las elecciones catalanas marcan el inicio del final de este Gobierno" porque cuando Sánchez deje de ser útil "le dejarán caer".



También ha advertido Feijóo a Junts de que con las elecciones catalanas ERC y el PSC "han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo".



Además, ha tirado de ironía para rechazar la intervención del portavoz del PSOE, Patxi López, al decirle que su discurso ha sido "tan bochornoso" que hasta Ábalos ha abandonado al hemiciclo y ha reprochado la ausencia de Sánchez asegurando que "hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio".



"No pueden pedirnos a todos que nos arrodillemos ante ustedes y el PP no lo va a hacer. Somos la voz de los españoles que no se resignan a ver demolida la democracia de este país", ha recalcado.