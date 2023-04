EH Bildu no romperá con el PSOE aunque pacte con el PP sobre el "sí es sí"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que un hipotético acuerdo entre el PSOE y el PP para reformar la ley del "sí es sí" no supondría "la quiebra definitiva del bloque de la investidura".



"No lo creo, no está en nuestra mente que eso suceda", ha afirmado Otegi, quien ha advertido que no por ello dejarán de criticar dicho acuerdo, si se produce finalmente.



En una rueda de prensa ofrecida en San Sebastián para hablar sobre la Ley de Vivienda, aprobada precisamente con el apoyo de EH Bildu, Otegi ha opinado que el PSOE tiene la "legitimidad" y es "soberano" para pactar con el PP la reforma de la ley, pero "no sería lógico".



A su juicio, "no sería la mejor idea" acordar la reforma de la ley con un partido que en algunas ocasiones incluso "ha negado la violencia de género" y se ha referido a ella como "violencia doméstica".



"El PP se ha opuesto a los derechos de las mujeres, desde el aborto", ha argumentado Otegi.

Ha admitido que la ley, que se aprobó también con su apoyo, ha tenido "efectos indeseados" graves, ya que "ha supuesto el alivio de penas de gente que debería seguir en prisión".



Por este motivo, ha considerado positiva la petición de disculpas efectuada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.