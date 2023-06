Feijóo dice que su objetivo es captar otra vez a votantes de Vox que antes votaban al PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que muchos votantes de Vox son exvotantes del Partido Popular y asegura que su objetivo es captarlos, al igual que han hecho ya con los de Ciudadanos, a la vez que se muestra convencido de que van a lograr votos de socialistas que quieren que haya una catarsis en el PSOE.



En una entrevista al diario ABC, Feijóo hace un llamamiento a los votantes de Vox y acusa al líder socialista, Pedro Sánchez, de carecer de sentido de Estado.



Tras el apoyo ayer del PP al socialista Jaume Collboni para hacerse con la Alcaldía de Barcelona, Feijóo subraya que su partido ha actuado con sentido de Estado y buscando lo mejor para Cataluña y para la Ciudad Condal, al igual que hizo en Vitoria para evitar que gobernase Bildu.



Sin embargo, Feijóo lamenta que sea imposible lograr "grandes acuerdos" con Sánchez, al que reprocha que no tenga sentido de Estado.



Considera "más letal" el sanchismo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a pesar de que éste, en términos generales, no fue un buen presidente del Gobierno.



Y advierte: "Si los ciudadanos quieren volver a tener un Frankenstein ahora estará legitimado por las urnas. Sánchez ya no los habrá engañado". No obstante, cree que los españoles "van a decir que no".



A lo votantes de Vox que se fueron del PP les manda un mensaje: "Vamos a derogar el sanchismo. Es una absoluta convicción", y, entre las medidas que va a adoptar para ello, Feijóo ha indicado que va a recuperar el delito de sedición y el de malversación, va a tipificar el delito de referéndum ilegal y va a derogar la Ley de Memoria Histórica.



Considera que el cordón sanitario del PSOE no es con Vox sino con el PP y asegura que no tiene ninguna duda de que si los socialistas pudieran gobernar pactando con el partido de Santiado Abascal lo harían.



A su juicio, "es evidente" que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le viene bien Vox y a éste partido le viene bien Sánchez.



Afirma rotundo que la violencia de género es un "principio irrenunciable" para el PP en toda España y, "prueba de ello", asegura, es que el programa de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana "no dice nada en contra de la lucha contra la violencia machista".



"Si adicionalmente se quiere aclarar que la violencia intrafamiliar ha de ser perseguida, por supuesto", precisa.



Respecto a la inclusión de la ex de Ciudadanos Marta Rivera como número 2 en la lista de Madrid, Feijóo asegura que es "un guiño" a la cultura en España".