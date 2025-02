Jessica, la mujer con la que Ábalos mantuvo "una relación particular", dice que no sabe quién pagaba su piso

Jessica Rodríguez, la mujer con la que José Luis Ábalos mantuvo una "relación particular", ha dicho al juez que no sabía quien pagaba el piso en el que residió dos años en Madrid y ha asegurado que el exministro no medió para que la contratasen en Ineco y Tragsatec, empresas gestionadas por Transportes