El jurado declara no culpables a Carlos Fabra y Álex Debón en el caso Aerocas

Un jurado popular ha declarado este jueves por la tarde no culpables --por mayoría de 7 a 2-- al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al expiloto de motociclismo Álex Debón del delito de cohecho por el que han sido juzgados en el conocido como ‘caso Aerocas’. La portavoz del jurado ha señalado que, al ser declarados no culpables, no procedía votar sobre la petición del indulto.



Tras el veredicto del jurado, el magistrado presidente del tribunal ha dictado in voce una sentencia absolutoria para ambos. El expiloto se ha mostrado muy emocionado en la sala y ha roto a llorar al oír el veredicto.



Fabra, en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Castelló, ha asegurado a los medios estar “muy feliz” y ha dado las gracias a su equipo jurídico que, según ha dicho, se ha “dejado la piel”, al jurado “por su trabajo” y “al estamento judicial”, y ha agradecido que “el juez haya dirigido esto muy bien”.



El expresidente de la Diputación, que ha insistido en que están “muy felices” su familia y él, ha rechazado hablar de la Fiscalía y ha añadido que “ha quedado todo muy claro en la sentencia: absuelto”.



Por su parte, Álex Debón ha asegurado a la salida de los juzgados que confiaba en la Justicia y que se ha emocionado en la sala cuando ha escuchado el veredicto. “Se ha demostrado que al final hemos tenido razón, no teníamos ninguna culpabilidad en nada de lo que se nos acusaba”, ha señalado.



El expiloto ha indicado estar “muy feliz” por el apoyo que ha recibido de sus compañeros deportistas durante estos años, sobre todo el último mes, que -según ha dicho- ha sido “inmenso” para él. “Al final se ha hecho justicia”, ha añadido.



El fiscal solicitaba en su calificación provisional tres años y tres meses de prisión y un multa de 6.480 euros para cada uno de los dos acusados por delito de cohecho. Además, pedía para Fabra la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años.



Fiscalía sostenía que Aerocas --la empresa de capital público que gestiona el aeropuerto de Castellón y presidida en aquel momento por Carlos Fabra-- firmó varios contratos de patrocinio deportivo con el expiloto Álex Debón y una sociedad de éste por los que el exdeportista y su empresa recibieron 3.653.000 euros entre los años 2009 y 2014.



El fiscal mantenía en su calificación que, como contrapartida a dichos contratos de patrocinio, Álex Debon transfirió a Carlos Fabra 360.000 euros.