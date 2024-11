Mazón reconoce que los protocolos "fallaron" con la DANA y pide disculpas: "Superó todas las previsiones"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reconocido que los protocolos de emergencia "fallaron" y fueron "insuficientes" con la DANA del pasado 29 de octubre, que superó "todas las previsiones", y ha pedido disculpas a los valencianos por ello, al tiempo que ha enviado sus condolencias a las familias de víctimas mortales y un mensaje de "ánimo" a los afectados. "La respuesta no fue suficiente", ha admitido.



Al mismo tiempo, Mazón, durante su comparecencia este viernes en Les Corts para dar cuenta de la gestión de la emergencia, ha reconocido la necesidad de dar "respuestas sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió" ante "preguntas legítimas", pero ha pedido no dejarse llevar por las "insinuaciones" que alimentan las redes sociales, las "manipulaciones" o los "bulos y falsedades". "Es legítimo preguntarse si nuestro sistema de prevención ofrecía todas las garantías posibles", ha admitido.



Así, ha incidido en que el propio sistema de medición pluviométrica y de los caudales de ríos y barrancos "no solo se vieron sobrepasados, sino que fueron barridos y arrastrados por las riadas" el pasado 29 de octubre. "Es legítimo preguntarse sobre los protocolos para poder corregirlos", ha apuntado.



De hecho, Mazón ha sostenido que esos mismos protocolos "hasta el momento sí que habían funcionado en otras situaciones" parecidas pero nunca "equiparables". También ha admitido que resulta legítimo "preguntarse si la respuesta y la ayuda fue adecuada en tiempo y forma ante la gravedad de la situación", así como si los sistemas "respondieron como creíamos que iban a responder".



Para esto último, el jefe del Consell ha reconocido que él tiene "una primera respuesta", y es que "no lo hizo". "Muchos valencianos lo piensan, yo el primero, falló el sistema entero", ha admitido. Ante esta situación, ha indicado que acude a la cámara con "profundo dolor y tristeza" para explicar "la magnitud del fenómeno devastador y lo letal que fue la riada", así como por qué la alerta móvil se envió "en determinado momento".



"Detallaré con toda transparencia y documentación cuáles eran las previsiones que se tenían para actuar y cómo se actuó, no solo ese día --el 29 de octubre--, sino las jornadas previas y siguientes", ha declarado. "Se hizo lo mejor que se pudo con la información de la que se disponía y los recursos con los que se contaba, aunque es evidente que no fue suficiente", ha apuntado.



NO ELUDIR "NINGUNA RESPONSABILIDAD"

En cualquier caso, ha prometido "no eludir ninguna responsabilidad" y, al respeto, ha censurado a quienes acudan a encontrar "trincheras" para "no hacer autocrítica". "No voy a ser yo ni el Consell que presido, hubo cosas que no se hicieron bien, pero no para descargar responsabilidad", ha expuesto.



En este punto, ha incidido en la importancia de "detectar los fallos y disponer las medidas y medios" para que esta situación provocada por la DANA "jamás vuelva a ocurrir". "En ese camino propositivo nos van a encontrar", ha señalado Mazón, que ha defendido que su gobierno va a "dar la cara ante los ciudadanos" y va a "ofrecer respuestas". "Es nuestra obligación", ha subrayado.



Es más, ha prometido "contar la verdad tal y como fue", sin "adulterar lo más mínimo por razones personales o políticas". "De nada servirá esta comparecencia si no se cuenta la verdad, por dolorosa que sea, y si se convierte en versiones interesadas que no harán sino añadir más tinieblas a jornadas demasiado oscuras", ha argumentado.



"La sociedad valenciana no entendería que esta sesión se convierta en una pelea por relatos de una riada que, además de vida, también ha dañado la imagen y confianza de los ciudadanos en la capacidad de los poderes públicos para proteger", ha expuesto, al tiempo que ha reclamado no "caer en tacticismo" y estar "a la altura".



"NO HAY CATÁSTROFE COMPARABLE"

Al margen de ello, ha asegurado que respecto a la DANA "no hay otra catástrofe reciente que permita comparar esta emergencia con ninguna otra", ni siquiera, ha mencionado, con el terremoto de Lorca, la DANA de la Vega Baja de 2019, el temporal Gloria, la erupción del volcán de la Palma o Filomena". "No pueden asimilarse ni por virulencia no por población afectada, y quien lo quiera hacer, sencillamente no sabe de qué está hablando", ha advertido.



El jefe del Consell ha sostenido que la "monstruosa barrancada" del pasado 29 de octubre superó "todas las previsiones" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha mencionado las "aterradoras" cifras que deja la riada: 216 víctimas mortales confirmadas y 16 expedientes por denuncias de personas desaparecidas.



También ha pedido perdón a todas las personas que, tras la DANA, sintieron que la ayuda "no llegaba": "Como presidente, tengo que pedir disculpas a los que así se sintieron". Y aunque ha argumentado que los protocolos se aplicaron como se había hecho antes "muchas veces", en esta ocasión resultaron "insuficientes".



Mazón ha subrayado que, en todo momento durante la emergencia, la prioridad "siempre" ha sido "buscar supervivientes y salvar vidas", además de abrir accesos a las zonas afectadas para facilitar el despliegue y llegada de los servicios de emergencias, así como revistar las infraestructuras dañadas. Todo ello, ha afirmado, se ha ejecutado "tal y como siempre se había hecho, pero la catástrofe tan colosal superó nuestros protocolos", ha reconocido.