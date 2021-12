Rajoy niega conocer a Villarejo: "Jamás en mi vida le he enviado un mensaje"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este lunes en el Congreso que nunca conoció al excomisario José Manuel Villarejo ni se reunió con él, y ha negado que, como este aseguró, se mensajease con él para hablar de la Operación Kitchen: "Jamás en mi vida le he enviado un mensaje".





"No conozco al señor VIllarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje", ha asegurado Rajoy en la comisión que investiga la trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el partido.





Rajoy ha negado que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le hablase de algún operativo de espionaje a Bárcenas, y ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de una contabilidad paralela o caja B en el PP, que manejaba Bárcenas y ha asegurado que tanto él como Villarejo "tienen problemas serios en los tribunales" y "como tienen derecho a mentir dicen lo que quieren".





Su comparecencia, la última de la comisión, está rodeada de una gran expectación: en torno a una treintena de periodistas le han esperado a las puertas de la Sala, a la que ha accedido acompañado de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y de otros representantes del partido como Ana Pastor.





Solo buscan el desgaste

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido duramente este lunes contra el PSOE y el resto de partidos que han promovido la comisión Kitchen, donde comparece el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por fomentar una "causa general" contra su formación y buscar el "desgaste del adversario".





"No se busca la verdad, sino desgastar a la alternativa política", ha indicado la dirigente del PP en su turno de intervención en la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, un asunto sobre el que ha declinado realizar ninguna pregunta.





Porque, en su opinión, esta comisión "nunca debió existir" al obedecer al "ánimo del espectáculo" con conclusiones que "estaban escritas mucho antes de que comenzaran los trabajos".





Gamarra, que ha hablado por primera vez en esta comisión, donde habitualmente interviene el diputado Luis Santamaría, ha cargado duramente contra el "PSOE y sus ilustres socios, comunistas, independentistas y demás representantes de la izquierda radical", a los que se han sumado "otros partidos de la oposición" en esta comisión.





Ha equiparado la comisión a un "juicio sumarísimo" donde "todo vale" y con sesiones que son "mera literatura", con "veladas insidias y juicios de valor interesados" formulados "bajo el escudo de la inviolabilidad parlamentaria".









"Lamento que usted, que ha presidido el Gobierno de españa tenga que comparecer en esta comisión", ha señalado dirigiéndose a Rajoy, que ha subrayado en todo momento que desconoce la operación y ha defendido la presunción de inocencia de los miembros de su Gobierno que están procesados, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez.