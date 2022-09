Sánchez comparece para "arrojar luz" por la incertidumbre de la crisis del gas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en el Senado que comparece este martes para intentar "arrojar algo de luz" sobre las "grandes incertidumbres" que se ciernen sobre el futuro de los españoles y del mundo en general y dar cuenta de las medidas que está impulsando para afrontar esta crisis energética.

"Hacerlo con total franqueza sin censuras ni paños calientes y prepararnos para lo peor", que sería un corte total de gas ruso a Europa, ha advertido.

Arranca así su intervención en el pleno del Senado, donde el presidente afronta su segundo cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, centrado en la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.

Tanto Sánchez como el presidente del Senado, Ánder Gil, han acudido a la cámara sin corbata, una de las medidas que defendió para ahorrar aire acondicionado, mientras que Feijóo sí que la lleva.

En el banco del azul del Gobierno, le acompañan todos los ministros excepto el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Defensa, Margarita Robles, y dos de Unidas Podemos: la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Consumo, Alberto Garzón.

La sesión, que ha arrancado a las cuatro de la tarde con un minuto de silencio en repulsa por las últimas víctimas de violencia doméstica, se prevé que concluya en torno a las nueve de la noche.









El presidente garantiza que no habrá medidas "dramáticas" para ahorrar energía

Sánchez ha lanzado este mensaje en su intervención inicial ante el pleno del Senado con motivo del debate sobre el ahorro de energía, donde ha explicado que el Gobierno está estudiando medidas adicionales para ese ahorro y para la mejora de la eficiencia y ha subrayado que se pueden hacer algunos cambios en los hábitos de vida para ello.





Los detalles de esas medidas ha avanzado que se conocerán muy pronto, pero a la espera de ellas es cuando ha recalcado: "No van a ser dramáticas".





"No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y mensajes", ha añadido.





Por ello ha insistido en que los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que lo que habrá es una serie de recomendaciones que no va a provocar ninguna "erosión de la calidad de vida de los ciudadanos" y que por el contrario, les ayudará a reducir la factura eléctrica.





Sánchez ha recalcado que desde que entraron en vigor las medidas de ahorro energético, el consumo en España se ha reducido más de un 4,6 %, sin que los estándares de vida de los ciudadanos se hayan resentido.









Feijóo propone premiar el ahorro energético con descuentos directos en el recibo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este martes al Gobierno que, en lugar de obligaciones, sanciones y multas, premie con descuentos directos en el recibo energético a los consumidores, familias y pymes por su ahorro de energía.





Feijóo, durante su intervención en el debate en el Senado en el que ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la situación económica y energética, le ha pedido que rectifique la "intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí".





El líder popular le ha trasladado la propuesta energética de su partido, con la que ha dicho que espera "tener más suerte" que con la anterior que presentó al Ejecutivo.





Núñez Feijóo ha dicho que es verdad que hay que seguir impulsando el ahorro energético, pero con consejos y recomendaciones; y no con obligaciones, sanciones y multas como hizo el Gobierno con su real decreto-ley.





En el resumen que ha expuesto Núñez Feijóo de su propuesta, el primer punto es que no haya sanciones, sino que se premie con descuentos directos en el recibo a los consumidores, familias y pymes que ahorren un 3 %, un 5 % o un 10 % en su consumo energético.





Además, ha dicho que España no se puede permitir que la actividad industrial caiga, por lo que ha pedido ayudas no para modernizar, sino para que no cierren las empresas, porque "de nada vale modernizar lo que está cerrado".





También ha defendido una "apuesta masiva por las renovables", eliminando las trabas burocráticas que frenan su instalación; así como aprovechar todas las fuentes de generación de energía disponibles.





En este sentido, ha señalado que España es el único país que no ha reconsiderado los cierres de centrales nucleares, al tiempo que ha recordado que Alemania, en este contexto de crisis generado por la guerra de Ucrania, está apostando por las centrales térmicas de carbón, y Francia y Reino Unido por las nucleares.





Además, ha reiterado su petición de que las rebajas del IVA al gas y a la electricidad se prolonguen durante el invierno.