Vuelve al Congreso la dirigente de Vox que dijo que el mérito de Irene Montero es "estudiar en profundidad" a Iglesias

La decisión del médico Juan Luis Steegmann de no asumir el acta del Congreso de los Diputados permitirá que la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano pueda volver a tener un escaño en la Cámara Baja.

Carla Toscano, portavoz de Igualdad de Vox la pasada legislatura, provocó una monumental bronca en el Pleno del Congreso el pasado noviembre al afirmar que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos.

Frente a las quejas de Montero por la interpretación de los jueces de su Ley de Libertad Sexual, la conocida como 'ley del sólo sí es sí', Toscano afirmó en el hemiciclo que hay que tener la cara "de cemento armado" para tachar a la judicatura de machista cuando el "único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.

Sonora bronca

Esta referencia a la relación personal de la ministra con el exdirigente de Podemos desató la ira en las filas de Unidas Podemos, que empezaron a gritar "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo". Al por entonces coportavoz de Podemos y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, se le pudo ver encarándose con la diputada de Vox, que estaba a dos metros en la tribuna contemplando la bronca en el hemiciclo.

En la bancada de otros grupos como PSOE, ERC o Ciudadanos se vieron expresiones de gravedad y de mudo estupor mientras los compañeros de Toscano se ponían en pie aplaudiendo entre risas. En ese momento en el hemiciclo no estaban ni su líder Santiago Abascal, ni su portavoz Iván Espinosa de los Monteros, ni tampoco Javier Ortega Smith.

El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión plenaria, anunció que iba a retirar esas palabras del Diario de Sesiones, pero la ministra, que había estaba en el banco azul aguantando la diatriba de Vox, tomó la palabra para pedir que no se quitara nada y así dejar constancia de la "violencia política" habida en la sede de la soberanía popular y de "quien la ejerce". "Para que después de mí no venga ninguna otra", proclamó, visiblemente emocionada.

Para las elecciones generales del 23 de julio, Toscano fue incluida en la lista de Madrid en el séptimo puesto. En uno de sus últimos debates se despidió del Congreso subrayando el "honor" que le ha supuesto el haber podido defender durante estos años aspectos como "la presunción de inocencia", la "familia", la "realidad biológica" o "la vida".

Avanza dos puestos

Con la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros y la renuncia de quien iba a 'heredar' su acta, Juan Luis Steegman, Carla Toscano podrá volver al Congreso.

De esta forma, el grupo municipal Vox en el Consistorio de la capital vuelve a tener dos ediles que compaginarán su cargo en la política local con la representación nacional. El pasado mandato junto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, también contaba con acta de diputado Pedro Fernández, papel que podría cumplir Toscano hasta 2027.