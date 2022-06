​Reparto Studio, una oda a la cotidianidad y la rebeldía para la moda

Cabreados con la industria de la moda y su producción masiva de mensajes elitistas o demasiado trascendentales, Ana Viglione y Margil Peña crearon la firma Reparto Studio bajo una premisa, la de "hacer moda con conceptos cotidianos y reales que conectase de verdad con el espectador", explican a Efe los creativos.

"Queremos quitarle seriedad al mundo de la moda y acercarlo al público, que la gente lo entienda y empatice. Por eso nos inspira el día a día y nos reímos de nosotros mismos", dice Ana Viglione sobre su firma, que con cuatro años de vida se enmarca como una de las marcas emergentes de moda española de mayor proyección.

El enfado, en ocasiones, funciona como motor creativo. En 2018 y finalizando sus estudios universitarios, fue el germen para hacer florecer una marca que se define a sí misma en todas sus plataformas como "moda que crea personajes" en una narrativa y estética que se desliga de lo habitual y hace una oda a la cotidianidad.

"Cada 'look' es un personaje con un mensaje que decir al mundo, en todas las colecciones", dice Margil Peña. "La rayada", "Alsa" o el controvertido "Not a Saint Martins Student" ("No soy estudiante en Saint Martins"), en referencia a la escuela de moda de Londres y su elevado coste económico, son solo algunos de ellos.





Para Viglione este enfoque nace de "estar enfadados con esa parte de la industria que produce sin parar y con conceptos vacíos". Un motor que llevó al tándem de creadores a tomar una decisión firme: "Todo lo que crearíamos tendría que tener un relato sustancial detrás, que fuera a la vez cotidiano y para todos los públicos", explica.

Interesados por el cine y el mundo del entretenimiento, ese "enfado" les ha valido para convertirse en una firma fija en la plataforma EGO de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, destinada a jóvenes talentos de la moda.

Sin saberlo y sin recibir aún el nombre de "upcycling", la firma ya usaba esta técnica por la que se utilizan prendas para crear otras nuevas. Y es que la sostenibilidad siempre ha estado presente en Reparto Studio, y prueba de ello es uno de sus jerséis, elaborado con bolsas de plástico de bazares de alimentación.

"La sostenibilidad no nos llegó como una moda, sino por necesidad. Usábamos lo que teníamos en casa para hacer prendas nuevas, y eso es lo que queremos que se vea, que es posible hacerlo", dice Viglione en referencia a una de sus colecciones, "Mucha mierda", en la que chapas de latas o bolsas de plástico se convirtieron en piezas con las que crear prendas.





Una sostenibilidad que, ambos puntualizan, es sobre todo "coherente". "Nos inventamos formas de trabajar con cosas que podíamos convertir en ropa sin que fueran del mundo textil", dice Margil Peña sobre su apuesta por desmarcarse del "fast fashion" a precios asequibles para la gente joven, su principal público.

Tras cuatro años de recorrido con sus correspondientes colecciones, ambos comparten la sensación de haber madurado como firma, y de haber encontrado una identidad, la que han subido a la pasarela madrileña con su colección "Spoiler", en la que entre provocación y rebeldía consolidan una nueva forma de entender y de hacer moda.