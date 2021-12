Marta Fernández-Tapias, nueva presidenta del PP de Vigo

Los militantes del Partido Popular de Vigo han decidido este sábado que Marta Fernández-Tapias sea quien presida a partir de ahora la formación.





Fernández-Tapias se ha impuesto en las urnas del XIII Congreso del PP de Vigo al recibir 300 votos por los 222 del senador Javier Guerra, que encabezaba la otra candidatura, mientras que 91 militantes optaron por la abstención y uno votó en blanco.





El proceso electoral, que comenzó a las nueve de la mañana en la Estación marítima del Puerto de Vigo, ha contado con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del vicepresidente primero del Gobierno autonómico y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, entre otras autoridades.





“Hoy empezamos una nueva etapa, renovamos nuestro compromiso con el PP de Vigo, que hoy comienza un camino nuevo e ilusionante”, ha dicho una “emocionada” Fernández-Tapias tras conocer los resultados de la votación.





A ella corresponderá ahora recuperar la confianza de los votantes en un partido que actualmente sólo tiene cuatro concejales de los 27 asientos del pleno para hacer frente en las próximas elecciones municipales de 2023 al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de quien se ha acordado la nueva presidenta de los populares.





“No queremos un alcalde que se pelee con todo el mundo ni una teniente de alcalde manchada por la corrupción”, ha añadido la también delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, que ha afeado a Carmela Silva y al regidor de la ciudad olívica que continúen sin dar explicaciones por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a cinco años de cárcel a un funcionario que pagó 108.000 euros a la cuñada de Silva por no hacer nada.





“Ellos son nuestros rivales, a por ellos tenemos que ir”, ha añadido Fernandez-Tapias, quien ha pedido unidad a la militancia alrededor de tres ejes: “ilusión, trabajo y Vigo”.





La nueva presidenta del PP de Vigo ha tendido la mano a Guerra y a todo su equipo: “Tenéis las puertas abiertas para trabajar por el bien del partido”, ha dicho hoy, pese a que la campaña electoral estuvo precedida por acusaciones cruzadas de favoritismo y fraude entre ambas candidaturas, una tensión a la que ha restado importancia hoy el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo.





“La tensión significa que hay interés, que el partido está vivo, que el partido no se resigna al pequeño y confinado resultado de las municipales, que hay personas que quieren darle la vuelta a la situación, y que hay personas que tienen ganas y orgullo para sacar este partido adelante”, ha dicho entre ovaciones Núñez Feijóo tras felicitar a Tapias por el resultado.





“Este congreso debe ser el primer paso para superar los humillantes resultados de las elecciones municipales. Este es el objetivo fundamental del congreso”, ha añadido el presidente, para quien “la primera decisión que se toma en un congreso no es elegir al presidente del partido, la decisión más importante a partir de hoy es responder si queremos ganar todo o perder todo”, y él, ha subrayado, quiere ganar.





“Lo que no hay aquí son rivales o enemigos, hoy no gana Marta, hoy gana el PP de Vigo; hoy no pierde Javier, hoy pierde el Partido Socialista de Vigo”, ha añadido Feijóo, quien ha subrayado que “no sobra nadie” en el PP y que ha pedido humildad para reconocer que algo no se ha hecho bien en Vigo, una ciudad cuyo mejor aliado sigue siendo la Xunta.





Feijóo se ha acordado también de Caballero, el rival a batir: “Vigo es mucho más que unas luces, aunque hemos de reconocer que le han dado una oportunidad a algunos, aunque no a todos. Vigo merece un ayuntamiento que crea en la cooperación, no en la confrontación y el insulto, simplemente porque le da votos”, ha añadido el presidente gallego, para quien la ciudad olívica es “mucho más que unas luces y mucho más que unos enchufes”.





Antes de Feijóo pasó por la tribuna Alfonso Rueda, quien ha dicho a los militantes que los populares van a dar “un ejemplo de honestidad y de fortaleza”.





“Si lo hacemos así, este congreso habrá valido para algo, y yo os digo que este congreso tiene que valer para que el Partido Popular de Vigo vuelva a ser lo que fue, y era el revulsivo que se necesitaba”, ha añadido Rueda, para quien el PP de Vigo está en un punto de partida fundamental.





“Muchísima más gente nos va a observar a partir de esta tarde, a partir de ahora, para ver qué hacemos, a ver si somos capaces de volver a ser lo que fuimos. Este partido fue muy grande en la ciudad de Vigo, este partido es muy grande en la provincia de Pontevedra y es muy grande en toda Galicia, y por lo tanto tenemos que volver a serlo”, ha dicho.





Esa responsabilidad, la de reflotar al PP de Vigo, recae sobre Fernández-Tapias, a quien Feijóo avanzó que le espera un camino duro.





“Os prometo que estaré al servicio de todos y para todos, dedicación absoluta, trabajo, trabajo y trabajo”, señaló Fernández-Tapias antes de repartir agradecimientos, especialmente a José Manuel Figueroa, del que ya ha dicho que será el presidente de honor del partido.





Con la elección de Fernández-Tapias se pone fin a un periodo de más de dos años, tras los pobres resultados electorales en las municipales de 2019, durante los cuales el PP de Vigo ha estado en manos de una gestora dirigida por la ex alcaldesa de Vigo Corina Porro.





A aquellas elecciones concurrieron los populares con Elena Muñoz al frente, la cual se había impuesto en el XII Congreso, en diciembre de 2016, al propio Javier Guerra, al que por segunda vez los militantes han dado este sábado la espalda.