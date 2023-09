El otoño que empieza este sábado en Galicia será "más cálido y húmedo"

Este sábado, a las 08.50 horas, entrará oficialmente el otoño con la previsión de que se "más cálido y húmedo" de lo habitual en Galicia, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



"La predicción estacional es probabilística, no hablamos de qué va a pasar como si se hace para el día siguiente o dentro de dos días, hablamos de probabilidades", ha precisado a Europa Press el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante.



No obstante, indica que "la mayor parte del otoño", en referencia a los meses de octubre, noviembre y diciembre, hay "una alta probabilidad" de que sea "más cálido de lo normal" y una probabilidad "no tal alta" de que sea "más húmedo, más lluvioso".



"En el caso de Galicia es significativo", remarca Infante, que recuerda que en esta comunidad "llueve bastante en otoño y en invierno". "Es cuando más llueve, eso quiere decir que el régimen de precipitaciones en términos generales va a ser signifificativo".



Cuestionado si es posible predecir si las lluvias se concentrarán en días terminados, aclara que eso no es posible pronosticarlo con fiabilidad "más allá de unos días". "Si va a ser una situación más intensa o no no se puede pronosticar", ha añadido sobre los días en los que puede haber más o menos lluvias.



Todo ello para un otoño que comienza a las 08.50 horas del día 23, hora oficial peninsular, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional y para una estación que durará 89 días y 21 horas y terminará el 22 de diciembre, con el comienzo del invierno.



El mismo se prevé que siga en la línea de los años anteriores. Así Infante recuerda que en Galicia el de 2018 fue "cálido y muy seco", al que siguió un 2019 "cálido y muy húmedo". 2020 fue, por su parte, "muy cálido y seco" y el año siguiente también estuvo en la misma línea. 2022 fue, a su vez, "muy cálido y húmedo".



"Está claro que en los últimos años los otoños han sido más cálidos o mucho más calidos de lo normal", recalca Infante, que asegura que esto está asociado "con el calentamiento global y el cambio climático".