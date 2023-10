El PPdeG cree que el PSdeG obligó a Caballero a retirarse de las primarias

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha apuntado que Gonzalo Caballero, uno de los tres aspirantes a las primarias del PSdeG que anunció ayer su retirada de este proceso, "más que renunciar lo renunciaron" y que la elección del candidato del partido a la Xunta acabará siendo un "dedazo".



En una conferencia de prensa posterior a la reunión del grupo parlamentario del PPdeG este lunes, Pazos ha dicho que lo que "iba a ser la fiesta de la democracia" parece, por el contrario "que se va a convertir en algo así como el guateque del dedazo", porque este proceso interno en el PSdeG ya "no ha empezado demasiado bien".



El diputado autonómico y exlíder del PSdeG Gonzalo Caballero anunció ayer domingo que da un paso atrás y renuncia a participar en las primarias para ser el candidato de los socialistas a las próximas elecciones autonómicas, tras entender que "la dirección socialista y los altos cargos del PSdeG optan por otra candidatura", en referencia a la de José Ramón Gómez Besteiro.



"Me va permitir la maldad, pero yo creo que al señor Caballero más que renunciar lo renunciaron", ha replicado Pazos al ser preguntado por esta decisión.



Además, ha opinado que con esta renuncia se constata que "el que quería ser candidato no va a poder ser y el que va ser era el que no quería", por lo que ha añadido que le gustaría que el aspirante socialista a la Xunta "no fuese alguien que viniese arrastrando los pies", sino que mostrase "un cierto compromiso" con Galicia y su futuro.



En este sentido, ha reprochado que Besteiro y el otro aspirante a las primarias, el militante de A Coruña Manuel Losada Fernández, que no manifiesten su opinión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.