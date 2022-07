María Lo cumple su sueño y se alza con la victoria de “MasterChef”

María Lo, la concursante que más ha exhibido su alto nivel a lo largo de todo el concurso, ha ganado la décima edición de “MasterChef” en una final con un menú homenaje a su vida en la que competía contra la salmantina Verónica quien se ha basado en las cuatro estaciones para elaborar su menú.

“Los sueños se cumplen, es la experiencia más ‘heavy’ que me ha pasado en la vida. Estoy súper contenta de haber llegado hasta aquí, estoy en nube que no me lo creo”, ha señalado emocionada.

La gaditana ha conquistado al jurado formado por Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Ferran Adrià, fundador de elBulli (3 soles Repsol) con un menú basado en los distintos momentos y lugares de su vida compuesto por un entrante de jugo de tomate y manzanilla, quenelle de atún de almadraba, cebolleta encurtida y falso caviar.

Un principal, cigala con esferas de apionabo, lentejas caviar y polvo de jamón ibérico, y como postre un bizcocho de té matcha y cremoso de chocolate picante, crumble de pimienta rosa, sorbete de lima, lichi y aire de lichi.

“Tu menú ha sido totalmente equilibrado. Hay cosas por pulir en tu trabajo, pero con la humildad y los valores que tienes, podrás ser lo que tú quieras y feliz y realizada”, ha dicho Jordi.

Por su parte, Verónica ha hecho una propuesta más medioambiental representando las cuatro estaciones del año y poniendo énfasis en el cambio climático a través de su postre hecho con un bizcocho de chocolate con crema de calabaza especiada y helado de apionabo y lima y crumble de castaña y tofe salado de haba tonka.

Como entrante ha preparado un licuado de guisantes, angulas salteadas, colmenillas confitadas, espuma de ajo y aire de espárrago blanco; y como principal un bogavante de algas y marisco, chele de crustáceos, bizcocho de coral, gel de sidra y salsa de yema de huevo.

“Lo que me has hecho sufrir para bien. Me alegro de haberte dicho el año pasado que ‘no’, has vuelto con muchísima fuerza”, felicitaba Pepe.

María Lo se ha hecho así con el título de ganadora del concurso, con 100.000 euros en metálico, la publicación de su recetario y la realización de un curso en el Basque Culinary Center.