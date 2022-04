​Sanxenxo: un acertado destino gastronómico para Semana Santa

De un tiempo a esta parte, Sanxenxo se ha convertido en el municipio más turístico de las Rías Baixas. Un título que no sorprende y que tampoco le queda grande. Sus paradisíacos paisajes naturales y las playas de aguas cristalinas hacen de esta localidad, situada al sur de Galicia, uno de los destinos preferidos del norte de España.







Pero, por si algo destacan las Rías Baixas, es por su cuidada oferta gastronómica. Por eso, y con la excusa de que pronto comienza la esperada Semana Santa, desde GastroIdeal os presentamos algunos de los restaurantes más populares del municipio.





Bar Berberecho





Ubicado frente al Puerto Deportivo de Sanxenxo, el Bar Berberecho regala al comensal una cocina que no se entiende sin el producto de temporada. El restaurante busca sorprender al cliente con una gran variedad de elaboraciones caseras y creativas. No importa que se pida una ensalada o una hamburguesa, la filosofía no cambia. Pero por si algo destaca este local es por sus vinos gallegos, que maridan a la perfección con cada una de las elaboraciones que se presetan en la carta. El precio por disfrutar de una comida en el bar alcanza los 15 euros.

















La Trastienda





La Trastienda es, sin lugar a dudas, una de las opciones más desenfadadas del panorama culinario de Sanxenxo. La tapería, que levantó su persiana por primera vez en el año 2017, se ha consolidado como un local para disfutar del drunch. En su carta destacan sobremanera las croquetas de centolla, cecina y choco; la tortilla;la empanada gallega y las tablas variadas de quesos e ibéricos. El precio medio por comensal ronda los 20 euros.













Restaurante Sabino





El Restaurante Sabino , emplazado a escasos metros del arenal de Silgar, se erige como uno de los establecimientos más emblemáicos de Sanxenxo. El producto fresco, base de la cocina tradicional gallega, es el ingrediente secreto para que de sus fogones salgan las deliciosas cocochas de merluza en salsa verde o la paella de marisco. El coste medio por comer en Restaurante Sabino se acerca a los 35 euros per cápita.