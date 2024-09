El 60% de las participantes en el proyecto “Pioneras” de Fundación Amicos ya cuenta con un empleo

Dos representantes del área de proyectos del fondo Alliance for Gender Equality in Europe se desplazaron ayer al Centro de Educación Especial e Atención Temperá de Amicos en Oleiros, que también es sede de su fundación que impulsa el proyecto “Pioneras”. Conocer esta iniciativa centrada en el fomento de la igualdad e inclusión de mujeres con discapacidad no rural a través de formación y empleo en economía verde fue el principal objetivo de ambas, que al rematar manifestaron que “estamos muy orgullosas porque es el único proyecto que apoyamos que trabaja con mujeres con discapacidad y está siendo muy exitoso”, una apreciación en la que coincidieron con el director xeral, Xoán España, que destacó que hasa ahor ya participaron medio centenar de mujeres, de las que más de 30 ya cuentan con empleo. Además, la dos visitantes ensalzaron el trabajo con las empresas locales,- se trabajará con una veintena- romper con estereotipos sobre las mujeres con discapacidad, respecto de las que dijeron que no sólo es ellas que se adapten a la sociedad, sino también esta última tiene que trabajar para incluir a esas féminas.

El proyecto Pioneras es, según indicaron desde la Fundación Amicos, una iniciativa que puso en marcha con el apoyo del Fondo de Oportunidades Económicas de Alliance for Gender Equality in Europe, y serán un total de sesenta mujeres las que recibirán apoyo psicosocial y de capacitación adaptado e individualizado antes de finales del próximo año. "Unha das claves desta iniciativa é crear unha rede de apoio liderada por mulleres con discapacidade, que lles permita xerar un espazo de autoaxuda, e acceder facilmente a información do seu interese", explicó España. El director xeral de Amicos indicó que en lo últimos meses se realizaron tres acciones formativas a máis de 50 mujeres, así como sesiones de orientación y un diagnóstico preliminar para conocer mejor la situación de las féminas con discapacidad en el medio rural. "Polo de agora, xa se conseguiu que máis dunha trintena de participantes acadaran un traballo, das cales case o 29% son empregos verdes", detalló Xoán España.



El director xeral de Amicos informó que por delante quedan diversas actividades, entre las que destacan sesiones de networking en las que participarán más de un centenar de mujeres y distintas empresas de la zona. "Tamén se traballará con máis dunha vintena de empresas locais para que os negocios melloren as súas prácticas en materia de contratación inclusiva e igualdade. Neste senso, tamén impulsaremos o selo ‘Empresa pola igualdade e inclusión’, pensado para sensibilizar e apoiar os empregadores", detalló España, quien agregó que con ese trabajo "se busca acadar máis dun 50% de insercións sociolaborais entre as participantes nos sectores verde e de economía circular".