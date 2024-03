Acondicionamiento de zonas ajardinadas y saneamiento de árboles enfermas o con riesgo de caída en A Cachada

El alumnado del taller de empleo Torre Goiáns III, de Boiro, acondiciona el parque de A Cachada, con labores de saneamiento del arbolado para aquellas especies que están enfermas o corren el riesgo de caer, y también el acondicionamiento de las zonas ajardinadas. El alcalde dijo que estos trabajos son el inicio “dun saneamiento integral que se vaia realizar na casa de cultura coa ampliación do auditorio mediante unha subvención de fondos Next Generation, e tamén a súa contorna coa mellora de camiños e iluminación do parque, que se completará ao longo deste mandato”, precisó Romero.

Desde el Ayuntamiento boirense recordaron que la preparación que se imparte en este taller de empleo está dividida en dos especialidades: iInstalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas, con diez alumnos en cada una de ellas, que reciben formación teórica y práctica en espacios naturales del municipio "ao contar cun contrato de traballo para formación e aprendizaxe a tempo completo de 40 horas semanais" El taller de empleo Torre Goiáns III se lleva a cabo mediante una subvención de 531.046 euros de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia.