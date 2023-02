Alumnos del IES Praia Barraña demandan mejoras en Boiro como resultado de un proyecto de Lengua Inglesa

Instalación de más farolas en las calles, mejoras en instalaciones deportivas y más espacios de ocio cubiertos fueron las demandas transmitidas por alumnos del IES Praia Barraña al Ayuntamiento de Boiro como resultado del proyecto “Improving your town” (Mejorando tu ciudad), desarrollado dentro de una unidad didáctica de Lengua Inglesa, dentro del objetivo de desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, a través de un análisis y votación de las principales peticiones hechas en las aulas. Airam Ces, Nelly González, Manuel González y Leire Rodríguez fueron los estudiantes que, acompañados de la profesora Pury Vez, mostraron a la concejala de Educación, María Outeiral, los resultados del proyecto. La edila agradeció el trabajo que realizaron y dijo que tomaba nota de las solicitudes formuladas. “O punto de vista e as demandas da mocidade son moi importantes xa que eles son o futuro do municipio”, declaró la representante del Ejecutivo local.