Amicos aumenta en un 25 por ciento la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad

La cuarta edición del Programa Integrado de Emprego de la Asociación Amigos batió los récords alcanzados en años anteriores, al aumentar en un 25 por ciento las inserciones laborales de mujeres en situación de vulnerabilidad. Son un total de 105 contratos los que se lograron a través de esta iniciativa.



El Programa Integrado de Emprego desarrollado por el colectivo boirense cuenta con cien plazas dirigidas a mujeres desempleadas, con o sin discapacidad, así como a mujeres menores de 30 años con baja cualificación profesional. La iniciativa, que se llevará a cabo hasta septiembre, enfoca su especialización hacia sectores como el comercio, atención al cliente y desarrollo de habilidades sociales, así como las funciones de almacén, tanto en industria como en establecimientos comerciales.



Además, las participantes se forman y especializan en áreas de gran demanda laboral en la zona, como es la figura de “auxiliar de produtos frescos”. Esta figura puede desempeñar labores en charcuterías, carnicerías o pescaderías.

“Este ano plantexamos o PIE dende a máxima humildade, respecto e co obxectivo directo á consecución dun emprego de calidade para apoiar as vidas das cen mulleres que contan co noso traballo”, asegura Keltoi Cameán, coordinador de Orientación Laboral de la Asociación Amicos.