Amicos pone en marcha un nuevo proyecto que se centra en el mantenimiento del empleo inclusivo

La asociación Amicos presentó en la mañana de ayer en su Centro de Atención Integral un nuevo proyecto bajo el nombre de “Ami4Cei”. Se trata de una iniciativa conducida por el área de Alianzas con Persoas e Empresas, se desarrolla en distintas actuaciones laborales y formativas dirigidas a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, con el objetivo de promocionar la contratación de personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad, como de consolidar los empleos inclusivos ya conseguidos.



Dicha iniciativa contempla el acompañamiento y orientación de las personas que accedan a programa a lo largo de todo el proceso laboral, desde la búsqueda de una oportunidad hasta que se consigue el mantenimiento sostenido en el tiempo del puesto de trabajo. Por otra parte, también incluye el asesoramiento y fortalecimiento de empresas y entidades a través de la formación del equipo, tanto en aspectos como la metodología centrada en la persona como en habilidades concretas y trabajo en equipo.

Así, la jornada arramcó con unas palabras de bienvenida del director general de la entidad, Xoán España, trar las que se dio paso a la intervención en diferido de Isabel Rueda, coordinadora del área de Fondos Europeos de la Confederación Empresarial Española da Economía Social (Cepes). A continuación, alrededor de medio centenar de asistentes pudieron conocer el proyecto, cuyo ámbito de actuación se extiende a lo largo de la provincia de A Coruña., "un territorio no que a taxa de inactividade laboral en persoas sen discapacidade se sitúa no 22%, mentres que entre persoas con discapacidade esta se incrementa ao 70%", indicaron desde Amicos.



Después de una breve presentación de los distintos servicios que el equipo del proyecto ofertará, se informó que contempla tanto sesiones de asesoramiento y orientación individualizada para las 150 personas que accedan al mismo como itinerarios formativos y un seguimiento continuo una vez cuenten con un puesto de trabajo para garantizar el mantenimiento del empleo. En ese sentido, durante el evento también se dio a conocer el caso de Álvaro Filgueira, trabajador de las Ecobrigadas, "un claro exemplo de como se traballa dende a asociación boirense para estimular a consolidación do emprego a través do seguimento e orientación individualizado de cada persoa que chega á área de Emprego e Formación de Amicos".

Asimismo, también se prevé realizar distintas acciones para fortalecer las propias empresas y entidades, así como la creación interna de dos herramientas con las que estudiar las necesidades y soluciones digitales del departamento de Empleo de la entidad, así como desarrollar una aplicación móvil y asistente virtual que facilite la atención de los beneficiarios de esta área.

Desde Amicos indican que se está ante un "proxecto innovador cun impacto pioneiro Ami4cei estará operativo hasta finales del año 2026, cunha metodoloxía centrada na persoa que pretende establecer un sistema fluído de comunicación entre as empresas e os usuarios e usuarias traballadoras, no que Amicos os acompañará de preto en todo momento, apoiándose en ferramentas TIC pioneiras, como o uso da Intelixencia Artificial ou un software de xestión do talento integrado na propia web da entidade".



Y añade que Ami4Cei es una iniciativa que cuenta con la financiación del Programa de Empleo, Formación, Educación y Economía Social (Efeso), que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus para el periodo 2021-2027, a través de la Cepes, en la calidad de organismo intermedio del programa Efeso