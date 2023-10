Ana Pontón se compromete en Ribeira a luchar por el desbloqueo del macropolígono industrial de O Barbanza

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mantuvo esta mañana un encuentro institucional con el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, con el que, además de abordar diversas cuestiones de la actualidad municipal y necesidades que tiene la localidad, trató sobre la necesidad de suelo industrial en O Barbanza, pues todo el que había actualmente está completamente agotado. Es por ello que la líder de la formación frentista expresó su compromiso de reclamar en el Parlamento, como ya hizo hace varios años, el desbloqueo del proyecto del macropolígono que dejó aprobado el Gobierno bipartito integrado por PSOE y BNG en la Xunta en 2009, reprochando al actual Ejecutivo gallego que desde entonces "non moveu un dedo para darlle unha solución á falta de solo industrial" y agregó que "hoxe se ven as consecuencias de decisións sectarias tomadas no seu momento polo Goberno do Partido Popular, que decidiu paralizar un macropolígono industrial que estaba programado para atender as necesidades da comarca" y que "agora vese que non ter ese equipamento vai a lastrar as posibilidades de toda unha comarca".

Pontón manifestó que el BNG tiene un "compromiso claro" de recuperar los planes sobre esa infraestructura, por considerar que es un proyecto que le dará futuro "a unha das zonas que, desde o punto de vista económico, ten máis dinamismo do noso país. Tanto é así que está esgotado o solo industrial na comarca". En este sentido, afirmó que el Ayuntamiento de Ribeira está haciendo su trabajo con la dotación de suelo para la implantación de empresas en la zona de Pedras Vermellas-As Fontenlas, "pero é urxente que a Xunta se poña a traballar e faga o mesmo" con el proyecto ya redactado, del que dijo que es "viable", en vez de estar 14 años "bloqueándolo", y apostó por su desbloqueo "polo ben da comarca", ya que subrayó que "o chan industrial é clave para xerar emprego, dinamismo económico e darlle confianza ás empresas de que aquí se pode investir en condicións e cuns equipamentos de primeira. Desde logo que nos seguiremos traballando neste sentido e ese é o noso compromiso", enfatizó la portavoz nacional del BNG.

Sobre la necesidad de suelo industrial para favorecer la implantación de empresas, Pérez Barral había indicado previamente que esa es una situación que no sólo se produce en la capital barbanzana, sino que sucede también en el resto de la comarca. Recordó que en Ribeira están trabajando para crear el nuevo parque empresarial en Pedras Vermellas-As Fontenlas, "que é o espazo contiguo ao proxecto que deixou deseñado no seu día o Goberno bipartito da Xunta de Galicia", y añadió que cree que el Ejecutivo gallego "tamén debe ampliar esos metros de chan industrial no Barbanza, e ue mellor que facelo que aproveitando un proxecto que xa está creado, cun emprazamento a carón do futuro polígono industrial de Ribeira e que permitiría dotar a O Barbanza de máis dun millón de metros cadrados de chan industrial e que daría servizo a toda a comarca e non só a Ribeira e A Pobra", subrayó el alcalde ribeirense.