Andrea Melithza Yturry Alave y las otras víctimas de violencia machista serán recordadas con una placa en Ribeira

Muilleres en Acción do Barbanza la descubrirá el próximo lunes, 25 de noviembre, en la columna de "Vidas Fendidas" de la Praza do Concello de Ribeira, a continuación de un acto de un acto en la Porta do Sol en memoria de las víctimas de violencia de género