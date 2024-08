Las ANPA de Boiro muestran su unidad con el IES A Cachada en su demanda de un PT a tiempo completo para apoyo educativo

“As familias non nos imos enfrontar entre nós para disputarnos uns apoios escasos e insuficientes. Hoxe estamos aquí para amosarnos unidas e gritar ben alto que a nosa loita non vai ser entre nós, nin para disputarnos os recursos de ningún outro centro. A nosa loita é polos dereitos dos nenos da Cachada, polos que reclamamos unha educación pública de calidade e inclusiva”. Con estas palabras se expresó ayer Luisa Segade, secretaria de la ANPA del IES A Cachada y vocal de la asociación “BarbanTEA”, en la concentración ante las puertas de ese instituto boirense, y en la que se hizo un último llamamiento a la Consellería de Educación “para que recapacite e nos envíe de cara ao vindeiro curso, que pronto vai comezar, o PT a tempo completo que tan necesario nos é”, incidió.



Segade, que en algún momento de la lectura dle manifiesto se emocionó y se le escaparon algunas lágrimas, que los apluasos de quines la arropaban lograron contener, recordó que el IES A Cachada cuenta con “moito alumnado diverso”, niños con autismo, TDAH, dislexia, problemas de conducta, que se incorporaron tarde al sistema educativo y un largo etcétera, hasta sumar 102 alumnos con necesidades de apoyo educativo que deben ser atendidas. La ANPA, que les transmitió a las familias que nos están solas y tienen su apoyo, sostiene que esta situación no debe ser vista ni entendida como un problema sino como una oportunidad: “A diversidade non debe lastrarnos, debe enriquecernos tanto persoal como socialmente, pero para iso é preciso contar cos apoios necesarios”, indicaron desde la ANPA, por lo que le piden a la Administración educativa que “faga unha aposta real pola inclusión, e incluir non é sinónimo de incrustar, non se trata de coller ao alumno necesitado de axuda e incristalo sen máis no centro sen a axuda que necesita, poruqe iso é sinónimo de fracaso e exclusión”.



Se detuvo a destacar la gran implicación del departamento de Orientación, al que expresó su “eterno agradecemento” por su profesionalidad y esfuerzo, “que van máis alá -precisó- do que se lles podía esixir laboralmente”, para atender a todo tipo de problemas que surgen, y al resto del profesorado por darles la mejor atención, en el proceso educativo de niños de por sí muy vulnerables en la etapa probablemente más difícil y confusa de sus vidas, como es la adolescencia. Pero, añadió que también son conscientes de las limitaciones que tienen para desempeñar su labor y que en las condiciones actuales “vai ser imposible levar a cabo de maneira efectiva de cara ao vindeiro curso”. "Queremos facerlle ver a Adminsitración que os problemas que lle afectan ao alumnado dun centro nos afectan a todos. E non pensamos en quedar de brazos cruzados ante calquera inxustiza que se cometa con eles. Si hay oputraa palabra que defina esta xornada , ademáis de inclusión, é unidade, Hoxe estamos aquí pola Cachada, pero sempre alzaremos unidos a voz ante calquera inxustiza similar".

Representantes de la corporación municipal se sumaron a BarbanTEA, y a nueve ANPA de los colegios e institutos, a las que les trasmitió que de esta situación tan difícil ha surgido “algo bo e fermoso” con tantas personas y entidades unidad para un fin común: “a inclusión". El alcalde boirense, José Ramón Romero, anunció que hoxe para solicitar unha xuntanza urxente co conselleiro de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia para expoñerlle a situación e as necesidades actuais deste centro. “Solicitamos unha xuntanza co conselleiro para expoñerlle esta e outras necesidades dos nosos centros de ensino de cara ao inicio do curso escolar”, afirmou o alcalde.