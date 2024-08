La ANPA del colegio Castelao de Rianxo demanda dos profesores para Primaria y uno especializado en Inglés y otro de PT

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) “Os Gudiños” del colegio ADR Castelao, que preside José Manuel Santalla, expresa su preocupación por la situación de “desvantaxe” y “discriminación” que, a su juicio, sufrirá su alumnado. Señala que en la resolución definitiva sobre profesorado para el curso 2024-2025 no se asignó ninguno de los 4 docentes que cree necesarios para que se pueda llevar a cabo un proceso educativo apropiado. Señala que son necesarios dos maestros más en Primaria y otros dos especialistas, uno de los cuales debe ser en Inglés, para cubrir el aumento de horas de ese idioma y el otro en Pedagoxía Terapéutica (PT) y que, sin ese profesorado, las aulas de 3º y 4º de Primaria tendrán entre 26 y 27 estudiantes, “o que incumpre claramente as ratios”, pues señala que hay 51 alumnos matriculados en cada curso “que, se se teñen en conta os novos baremos establecidos para os alumnos con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo, serían 53 en cada curso”.



Además, Santalla indica que no se cubrió la plaza da profesora de PT definitiva en el centro que está en comisión de servicios, “o que repercutirá claramente nos progresos do alumnado con NEAE xa que non recibirán a axuda especializada á que teñen dereito”. Y subraya que “desde hai máis de 20 anos que no centro non hai tantas aulas que incumpren as ratios e cada vez hai máis alumnado con NEAE e menos especialistas”, aunque recuerda que el curso pasado ya no fueron atendidas sus demandas para contar con profesorado necesario para garantizar la calidad educativa, la inclusión y la igualdad de oportunidades de su alumnado con respecto a otros colegios.