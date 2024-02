Arranca en Ambar un curso sobre actividades forestales para el que aún quedan plazas vacantes

El centro de recursos de Ambar acogió el inicio de una acción formativa en actividades forestales, conservación y mejoras de los montes dirigido a personas con diversidad funcional superior al 33%, en el que aún quedan dos plazas vacantes. Los interesados aún pueden inscribirse a través del formulario correspondiente o llamando al teléfono 673 879 034, y entre las condiciones que se precisan cumplir, además de la referida diversidad, deben estar inscritos en el Servicio Público de Empleo y aportar la acreditación de demanda de empleo (Darde) en vigor. Ayer estuvieron presentes en el arranque de esta cción formativa el orientador laboral Daniel Tojo, la presidenta y secretaria de Ambar, Milagros Rey y Alicia Romero, respectivamente, y la coordinadora de la actividad, Jessica Estévez.

Este curso se lleva a cabo on el apoyo financiero de la Fundación ONCE a través de la “Convocatoria de Axudas Económicas para a Selección de Operacións para o Reforzo da Empregabilidade para Persoas con Discapacidade “Uno a Uno” Programa FSE+ de Inclusión–Ano 2023-2024”. Desde Ambar indicaron que esta actividad formativa se desarrolla en el marco del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza FSE+ 2021-2027 del Fondo Social Europeo, dentro de su objetivo político para lograr la inclusión activa al objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación, y mejorar la empleabilidad, en particular para los grupos desfavorecidos.