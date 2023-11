Arranca el noveno taller de empleo Tahume que formará en actividades auxiliares de jardinería y en montes

La novena edición del taller de empleo Tahume, que comparten Ribeira y Porto do Son, arrancó ayer con el acto de presentación y en el que durante los próximos doce meses se impartirán las especialidades de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y en conservación y mejora de montes. Se trata de un programa mixto de formación y empleo dirigido a mejorar la ocupabilidad y empleabilidad de las personas uqe actualmente están paradas, y que está subvencionado por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y promovido por los ayuntamientos de Ribeira y Porto do Son, con diez alumnos de cada una de esas localidades.

El alcalde de la capital barbanzana, Luis Pérez, destacó en el acto de presentación, al que también asistieron la concejala de Emprego, Genoveva Betanzos, asó como los ediles sonenses José Manuel Deán Pouso y Juan José Calo Miranda, la importancia de estos talleres “que ofrecen oportunidades de emprego real na nosa comunidade” y, agregó que contribuyen al desarrollo económico. "O investimento neste tipo de programas non só beneficia aos participantes directos, senón que tamén deixa unha pegada positiva a longo prazo na contorna natural e social dos municipios” concluyó el mandatario local ribeirense.