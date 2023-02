Atienden en el servicio de Urxencias del hospital a una ribeirense de 13 años que sufrió un coma etílico

Una ribeirense de 13 años fue atendida en las primeras horas de la noche del sábado por el equipo médico del servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza a causa del coma etílico que sufrió. Fue en torno a las 22.30 horas cuando esa menor de edad fue encontrada en estado inconsciente y tirada en el suelo de la Praza de Compostela, en pleno casco urbano de Ribeira. Alguien avisó a la Policía Local, que movilizó a una patrulla al lugar y comprobó que la chiquilla no reaccionaba. Como no llevaba documentación encima no resultaba nada fácil la misión de localizar a sus padres.



Sin embargo, unos 20 minutos después pasó por el sitio una amiga, que fue la que avisó a la hermana de la joven en estado ebrio y que también era menor de edad. Los agentes municipales ya solicitaran a través del Centro de Atención ás Emerxencias 112 la presencia de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, en las que se procedió a la evacuación de la niña al complejo asistencial situado en la parroquia de Oleiros.



Por otro lado, una mujer que ronda los 60 años resultó herida en la nariz, pudiendo sufrir alguna lesión o incluso fractura en la misma, después de que pasada la una de la madrugada de este domingo tropezó, debido a que la zona estaba oscura, con una loseta que tenía una tabla encima en la Rúa Manzanares, y se dio de bruces con el pavimento.