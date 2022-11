Un aviso por un fuerte olor a gas en la Rúa Pérez Galdós de Ribeira movilizó a un amplio dispositivo

Un particular alertó en torno a las once y media de esta mañana a la Policía Local de Ribeira sobre un fuerte olor a gas en la céntrica Rúa Pérez Galdós de la capital barbanzana- Una patrulla de los agentes municipales se desplazó hasta el lugar y a la vez contactó con el Centro Integrdo de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se dio tralado de la comunicación de dicha incidencia a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, así como a los efectiuvos de servicio del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) y a voluntarios de la agrupación local de Protección Civil, y de modo preventivo se avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, pero ya no llegó a desplazarse ninguno de sus medios al lugar.





Los integrantes de estos tres últimos equipos de emergencias realizaron las comprobaciones con sus exploxímetros en dicha calle y sus alrededores y todas las mediciones dieron resultados negativos en concentraciones de gases -tampoco se percibía olor a gas en el aire-, por lo que se cerró la incidencia como una falsa alarma, y a las doce de ese mediodía se dio por cerrado el operativo. Algunas fuentes apuntaron que posiblemente el olor que percibió el alertante se debió al hedor procedente de la red de alcantarillado, algo que ya tiene sucedido en otras ocasiones.