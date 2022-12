El Ayuntamiento de Boiro lleva el punto limpio móvil a las parroquias para favorecer y fomentar el reciclaje durante la Navidad

O Ayuntamiento boirense está llevando dos puntos limpios móviles a las distintas parroquias para favorecer y fomentar entre los vecinos el reciclaje durante la época de Navidad, acercando ese servicio del que dispone en el polígono industrial de Espiñeira. Se trata de la campaña ‘Reciclaxe en movemento, y uno de ellos permanecerá hasta el próximo sábado, día 31 de diciembre en Escarabote, mientras que el oro lo hará hasta esa misma fecha en el núcleo de Pesqueira, y para más información sobre esos puntos limpios móviles, las fechas y emplazamientos en los que se va a instalar durante todo el próximo año está disponible en la página web municipal. “Con esta iniciativa buscamos ampliar os servizos en materia de recollida de lixo dos que dispón o Concello, especialmente nesta época de Nadal na que se xeran numerosos residuos”, indicó el edil de Medio Ambiente, Raúl Treus.

Esos puntos limpios que ya se están moviendo por los distintos núcleos de población contienen siete bocas para el depósitos de residuos de hogares particulares -no se aceptan residuos industriales- que no tienen cabida en los contenedores convencionales, tales como lámparas y fluorescentes, material textil y ropa, juguetes y otros plásticos que no se pueden depositar en el contenedor amarillo, pilas y baterías, aceites y minerales, entre otros, para luego llevarse a cabo con ellos una gestión específica. Cada uno de los referidos puntos limpios móviles permanecerá durante 15 días en un núcleo de población y seguidamente irá rotando por otras zonas.

Desde la Administración local indicaron que esos servicios fueron adquiridos a través de una subvención de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia para la financiación de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal, que cuentan con aportaión de fondos europeos relativo al mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, concretamente los fondos Next Generation. Igualmente, desde el Ayuntamiento de Boiro recuerdan que su punto limpio fiho está abierto de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y para la recogida de enseres puerta por puerta es necesario realizar una solicitud previa llamando al número de teléfono 981 838 908 o enviando un mesaje a la dirección de correo eléctrónico coregal.boiro@coregal.gal.