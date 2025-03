El Ayuntamiento reclama a Sanidade que solucione la falta de médicos en el centro de salud de Ribeira

Esta semana se hizo pública la alarmante situación por la que atraviesa el centro de salud de Ribeira por la carencia de personal médico, al verse agravada en las últimas fechas, provocando que en horario matinal sólo cuentan con 4 médicos para atender a una población de 14.126 pacientes, y dos facultativos de tarde para prestar asistencia a un total de 6.005 cartillas, en lugar de haber 9 y 4, respectivamente. Las reacciones por parte del Gobierno local se produjeron ayer en Aguiño coincidiendo con la última concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza y en la que, de manera simbólica, los asistentes rodearon el edificio que alberga el consultorio médico periférico y se cogieron de las manos para representar un abrazo para agradecer a todos los que estuvieron cinco meses en la lucha para conseguir recuperar los dos médicos que tiene asignados.



El alcalde, Luis Pérez, felicitó a los aguiñenses que se movilizaron desde finales de octubre para defender un derecho esencial que les pertenece, como es la Sanidad Pública, pues mantienen a tiempo completo la doctora cedida por Ribeira y se reincorporó la facultativa que estuvo de baja prolongada, además de que cuentan con un médico interino residente (MIR). “Hoxe Aguiño está de celebración porque a Consellería de Sanidade entendeu que son necesarias as dúas prazas de facultativo deste centro de saúde para garantir unha atención de calidade”, dijo el primer edil. Pero, el mandatario también manifestó que hay que entender que la Sanidad Pública sigue teniendo en Ribeira un déficit importante de médicos, concretamente el de la ciudad, donde dijo que de manera habitual faltan de 4 a 5 facultativos y que a veces, como estos días, hay algunos menos.

Al lado de los vecinos

Pérez Barral declaró que como gobierno siguen situándose al lado de la población, para estar con los vecinos de Aguiño para celebrar lo conseguido, y también con los del casco urbano ribeirense, “que hoxe seguen asumindo esperas de máis de 15 días para poder acudir ao seu médico de cabeceira”. Por ello, insistió en pedir a Sanidade que cubra todas las bajas y vacantes, y ofreció la disposición del Ejecutivo municipal a colaborar, “pero tamén estaremos ao lado dos veciños que precisan atención médica de calidade”. Y agregó que si las consultas médicas de Ribeira están saliendo adelante es gracias a la “profesionalidade” de su personal sanitario. El alcalde dijo ser consciente del importante déficit de médicos, pero también entiende que Sanidade no pone los recursos suficientes y que si les da calidad laboral a profesionales será la forma de que elijan venir a Ribeira y que la población tenga atención que necesitan.



El concejal ribeirense de Sanidade, Juan Luis Furones, manifestó que , al final, en Aguiño se impuso la lógica, pero precisó que tuvo que ser de la mano de los vecinos que, incluso, tuvieron que ir a Santiago a manifestar sus preocupaciones y que gracias a eso y a que 20 viernes, de manera ininterrumpida, se concentraron para pedir médicos. Subrayó que tuvo que ser de ese modo como alguien se dio cuenta de que la Atención Primaria en Aguiño es prioritaria, como también lo es en Ribeira, donde dijo que el problema de la falta de personal no es de ayer. Por último, dijo que la Xunta de Galicia debe buscar las soluciones, pues es ella la que tiene las competencias transferidas. Como medida sugirió la búsqueda de fórmulas para recuperar la antigua figura del retén, y aunque dijo que “os profesionais non saen de debaixo das pedras, a responsabilidade do déficit estrutural é de Sanidade, polas circunstancias nas que está a desenvolver a Sanidade Pública”.