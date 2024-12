Barbantia premió a Che Tembra, a los rianxeiros Barahúnda y al fundador de Milladoiro

La Casa da Cultura de Muros fue el escenario de la entrega de los premios Barbantia da Cultura 2024 organizados por la asociación cultural Barbantia. El evento celebró los 20 años de la entidad, que tiene como objetivo fundamental promover la cultura en la comarca de O Barbanza y crear puentes de colaboración entre los concellos.



El acto contó con la participación del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que en su intervención destacó el papel de Barbantia como “motor cultural da comarca” e hizo referencia al compromiso de la institución provincial con la promoción cultural. “A Deputación está presente en todas as disciplinas artísticas, apoiando tanto as grandes urbes como as parroquias más pequenas”, afirmó el presidente.



Los galardones Barbantia de este año reconocieron la trayectoria de Che Tembra, un herrero artesano y firme defensor de los oficios tradicionales. También al dúo musical rianxeiro Barahúnda y al músico noiés y fundador de Milladoiro, Rodrigo Romaní. Los premiados fueron descritos como “exemplo da rica e dinámica vida cultural de Barbanza”. La ceremonia reafirmó la importancia de trabajar en red y poner en valor el patrimonio cultural.