El BNG exigirá en el Parlamento que se reponga el servicio de urgencias de tarde en A Pobra

La publicación por parte de periódico de una información que dio cuenta de la supresión desde hace unos días del servicio de urgencias de tarde en el centro de salud de A Pobra -venía funcionando con regularidad de 15,00 a 22.00 horas-, a través de un cartel en la puerta de entrada en sus instalaciones en el que se indica que deben ser derivadas al PAC de Ribeira, ha provocado las primeras reacciones. Esa decisión se adoptó por parte de los responsables sanitarios debido a que uno de los dos médicos del turno vespertino está de vacaciones y el otro facultativo tiene la agenda completa y no puede atender las urgencias, y el horario de su PAC empieza a las 22.00 horas. El BNG sostiene que se trata de un nuevo recorte y un “exemplo máis dos desmantelamento da Sanidade Pública por parte do Goberno do PP na Xunta”.

La diputada frentista Rosana Pérez anunció que llevará este asunto al Parlamento, como ya hizo en anteriores ocasiones con cuestiones similares, para exigir la reposición de inmediato del servicio “que nos acaban de pechar” y para advertirle a la Consellería de Sanidade que no van a consentir que se les suprima ese servicio de urgencias de tarde ni en ningún otro horario, y que no van a permitir que siga "o desmantelamento progresivo e sucesivo, sobre todo, canto máis falta fai, pois estamos case dobrando a poboación nestes meses de verán na comarca". El BNG sostiene que la no cobertura de plazas de vacaciones o de bajas sólo persigue la eliminación de servicios y aumentar las listas de espera, derivando a los enfermos a otros centros de salud ya saturados, como es el de Ribeira o aumentar la que ya padecen en el área de Urxencias del hospital comarcal. En ese sentido, manifestó que "hai que poñer unha liña vermella que non se pode sobrepasar e que a cidadanía ten que movilizarse para manter os servizos e que non se continñue co desmantelamento da Sanidade Pública".

Amparo Cerecedo, concejala de la formación nacionalista en la corporación municipal pobrense, compareció para hacerse eco del malestar que está provocando en la ciudadanía la supresión del servicio de urgencias de tarde y para "decirlle aos veciños o mal que goberna o PP co seu presidente Rueda ao fronte, e que ten todas as competencias en materia de Sanidade. A mala xestión do PP está xogando coa saúde de todos os veciños da Pobra do Caramiñal", y agregó que "unha vez máis estamos a padecer os seus recortes en algo tan importante como é a Atención Primaria, e xa hai días queos veciños da Pobra vimos padecendo o feito de que se temos unha urxencia sanitaria polas tardes non vamos poder ser atendidos no noso centro de saúde e temos que desprazarnos ata Ribeira ou ao Hospital do Barbanza. Esto non se pode permitir máis", subrayó la edila del BNG.

Iniciativas

Cerecedo precisó que la formación política a la que pertenece lleva presentando en estos mandatos múltiples iniciativas respecto a los recortes del PP en materia de Salud Pública tanto en el Parlamento como en la Consellería de Sanidade, "e hoxe o facemos unha vez máis. Como cidadáns temos dereito a unha sanidade digna, e non podemos permitir un goberno do PP que, de maneira pensada, está recortando a Sanidade Pública". Su compañera y diputada Rosana Pérez recordó que la Consellería de Sanidade anunció hace escasos meses "un plan para o verán co que paliar, segundo eles, a falta de médicos. E xa vemos na Pobra en que consiste ese plan: eliminar servizos, alongar as listas de espera e derivar aos pacientes a outros centros que xa están saturados ou incrementala na área de Urxencias do Hospital do Barbanza".

La representante nacionalista sostiene que Sanidade decide cerrar un servicio en lugar de cubrir la vacante por las vacaciones de uno de sus facultativos del turno de la tarde, e manda á cidadanía da Pobra que teña unha urxencia sanitaria nese horario ao PAC de Ribeira". Rosana Pérez lanzó la pregunta de si el PAC ribeirense está en condiciones de recibir también las urgencias de A Pobra, pero ella misma la respondió de inmediato con un "rotundamente, no, piis levan dúas semanas con problemas de sustitución e pouco persoal e, por riba, as Consellería de Sanidade derívalles aos pacientes da Pobra". La diputada agregó que otra de las consecuencias que se está produciendo es el incremento de la saturación en el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza.

Además, el BNG teme que la supresión temporal de la atención de las urgencias de tarde en el ambulatorio pobrense sea un intento de Sanidade por eliminar definitivamente ese servicio, sobre todo porque recordó que "temos antecedentes, e os consultorios periféricos de Cabo de Cruz e Taragoña pecharon n pandemia con esa excusa e nunca máis se volveron a abrir, e o que non vai volver pasar é que este centro de saúde quede nas mesmas condicións", dijo. Por último, Rosana Pérez dijo que están en contacto con la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para tratar de ver se convoca algunha movilización de protesta, mientras que Amparo Cerecedo indicó que cuando se debata la propuesta que el BNG llevará al Parlamento "convidaremosá veciñanza a velo en directo e coñezan as posturas duns e doutros, e se é necesario fletaremos autobuses como xa fixemos cando se abordaron as situacións dos consultorios periféricos de Palmeira e de Corrubedo".