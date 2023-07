El BNG inicia la campaña saliendo a por todas para formar un grupo "orgullosamente galego" en el Congreso

El responsable comarcal del Bloque Nacionalista Galego en O Barbanza, Luis Pérez Barral, abrió la pasada medianoche la campaña electoral con la pegada de carteles proclamando que el BNG sale a por todas para conseguir un grupo fuerte en el Congreso de los Diputados "co obxectivo de facer valer Galicia en Madrid". "Que ninguén o dubide, imos a por todas para darlle a Galicia un grupo orgullosamente galego con deputados por as catro provincias a favor do país”, aseguró. Desde la formación nacionalista aseguran que "é o momento de Galicia, de facer valer o noso ante o Goberno do Estado, con orgullo e con determinación", pues subraya que Galicia "xógase estar defendida no Congreso, ter a capacidade de conseguir investimentos, transferencias, melloras para o nos país”, remarcaron sus responsables, que segurron que sólo el BNG tiene las manos libres para defender los intereses de la gente de la comunidad gallega ante el Gobierno del Estado. “Non queremos privilexios senón un trato xusto e digno para os galegos e galegas", subrayó.

Pérez Barral recordó que el BNG ya ha demostrado estos años, con Néstor Rego en el Congreso, como un único diputado "fixo máis por mellorar a vida da poboación galega que os 22 restantes, esa procesión de caladiños que pulsa o botón do que lle digan nas súas sedes madrileñas". También dijo que el Bloque arranca la campaña con el convencimiento de que el 23 de julio va a demostrar que "a forza nacionalista está nun bo momento. O 23 de xullo imos volver facelo, imos superar todas as enquisas. Non nos marcamos límites e imos a dar o mellor de nós para conseguir que Galicia sexa determinante na política estatal". El responsable comarcal de la formación frentista concluyó diciendo que el BNG "está aquí para ser decisivo, para romper todas as previsións e para facer historia cun grupo galego forte ao servizo deste país e da súa xente".

