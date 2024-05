El BNG insta a la Xunta de Galicia a través del Parlamento a acometer importantes mejoras en la carretera AC-305 en O Barbanza

El grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través de su diputada autonómica Rosana Pérez, presentó una proposición no de ley relativa a la necesidad de acometer actuaciones de limpieza, mantenimiento, reparación y mejora de la seguridad vial en la carretera comarcal AC-305, de Padrón a Ribeira, a su paso por los cuatro municipios de O Barbanza. La formación frentista señala que la principal vía de comunicación que discurre por la comarca, que cruza los núcleos de población más importantes y que conecta los cascos urbanos de las cuatro localidades "segue sen formar parte das prioridades da Xunta de Galicia, nin no referido a unha reparación en profundidade, nin ao respecto da seguridade vial que necesitan varios dos seus tramos, nin sequera en canto ao seu mantemento".

Desde el BNG apuntan que la última actuación de cierto calado que se llevó a cabo en la AC-305 fue en 2016, cuando se aplicó una nueva capa de rodadura y, posteriormente, un repintado de la vía. "A día de hoxe, oito anos despois, o firme desa vía é unha verdadeira carreira de obstáculos, con enormes fochancas en moitos puntos onde a circulación para os vehículos é incluso de risco ao existir ademais un pintado da vía totalmente insuficiente". Detalla que en cuanto a seguridad, travesías como la de Campo de Pazos en Taragoña, la de Escarabote en Boiro y la de Palmeira en Ribeira o zonas como las de A Ribeiriña, San Lázaro o el propio casco urbano de A Pobra "son un auténtico risco para os viandantes e tamén para os vehículos e necesitan de actuacións perentorias de humanización", señala Rosana Pérez.

Conservación y reparación

"Tampouco é menos importante polo estado no que se atopan en moitos puntos, a conservación e reparación onde proceda das beiravías que, por mor do seu deterioro, non cumpren a súa función e mesmo obrigan aos viandantes a circular nalgúns casos pola propia estrada", puntualiza el BNG. Desde dicha agrupación política señalan que, año tras año, su grupo parlamentario intenta modificar el presupuesto autonómico para poder enfrentar esas actuaciones "as que se nega o grupo popular votando sistematicamente en contra". Pérez Fernández manifiesta que la Xunta de Galicia desatiende una carretera que es principal y que padece "unha importante falta de mantemento e que agora xa non pode agardar máis por unha reparación".

La diputada nacionalista también echa en falta un repintado en condiciones, teniendo en cuenta que atraviesa numerosos núcleos de población "onde a seguridade peonil non se garante en todos os casos e que o seu deterioro dificulta cada vez máis a circulación dos vehículos", precisó Rosana Pérez, que insiste en que su propuesta insta a llevar a cabo de modo inmediato la limpieza de maleza en las márgenes de la AC-305, a su paso por las localidades barbanzanas, y también efectuar el mantenimiento y reparación de los arcenes que lo necesiten. En resumen, el BNG demanda "priorizar, de cara a 2025, as partidas orzamentarias correspondentes para poder botar unha nova capa de rodadura e o pintado da vía, así como as medidas de seguridade necesarias nas travesías ou zonas máis poboadas e onde a inseguridade vial é maior".