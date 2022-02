El BNG de Ribeira express su preocupación ante las posibles restricciones al tráfico rodado en el puerto de la ciudad

Después de las actuaciones llevadas a cabo en la explanada del puerto de Palmeira para prohibir el estacionamento y dificultar la movilidad, medida que finalmente se rectificó, el BNG ribeirense acaba de transmitir su preocupación ante las posibles restricciones al tráfico rodado dentro del relleno portuario de Santa Uxía. La formación frentista considera que la situación del tráfico en Ribeira "é mala", pero que "pode empeorar aínda máis" si se confirma que Portos de Galicia va a prohibir la circulación de vehículos por ese espacio portuario a excepción de los “abonados”, tal y como indican las señales recientemente instaladas.





El edil nacionalista Luís Pérez Barral reclama nuevamente que se invierta dinero en la mejora del mantenimiento de los puertos, se mejoren la iluminación y la seguridad "e paren de facer actuacións que espertan malestar social entre a xente". El concejal del BNG lamenta que las dos administraciones gobernadas por el PP, Portos de Galicia y Ayuntamiento de Ribeira, estén "máis centradas en “facer actuacións sen consenso que prexudican o día a día da veciñanza no canto de buscar solucións aos problemas existentes nos portos, que son moitos”.





Por todos estos motivos, el Bloque va a solicitar que el alcalde, Manuel Ruiz Rivas, de "explicacións" sobre este asunto porque “chove sobre mollado” y confirme si el relleno pasará a tener restricciones de tráfico para los ribeirenses o no, porque “os sinais que se instalaron non presaxian nada bo”. Los nacionalistas reclaman que no se permita únicamente el acceso al puerto a “abonados” como indican las señales.