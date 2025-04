El BNG urge a la Xunta a actuar en la zona de A Ribeiriña para evitar vertidos en el litoral

La diputada del BNG, Rosana Pérez, preguntó en la Comisión de Pesca del Parlamento gallego por los vertidos que en el mes de enero dejaron una mancha de hidrocarburo en la zona de A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal, lo que motivó la activación del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Camgal) .

Pérez de reclamó a la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado, respuestas sobre la procedencia de los vertidos y las medidas de la Xunta de Galicia a tomar a partir de los resultados de sus investigaciones ‘‘máis alá de botarlle a culpa a todo o mundo coma un neno pequeno’’. A este respecto, por cierto, Salgado cualificó como ‘‘diligente’’ la actuación de Intecmar.

La diputada de la formación nacionalista demandó también aclarar los niveles de hidrocarburos permitidos, ya que se llegó a informar a la cofradía de suspender la actividad marisquera.

Ante esto, Rosana Pérez reclama que ‘‘se fai máis necesaria que nunca unha restitución da zona’’, por lo que emplazó a la Xunta a colaborar con el Estado en la elaboración de un proyecto que contemple la recuperación definitiva de la misma, en la que se incluya el derribo de Hadasa.

Criticó, asimismo, que la Xunta no le entregase los informes sobre el origen de los vertidos solicitados en febrero.

Recuperación del litoral

En su exposición, la diputada nacionalistas recordó que las fábricas de La Onza de Oro y Hadasa cesaron su actividad hace décadas, pero la última sigue en pie ‘‘nun avanzado estado de deterioro que mesmo pon en risco o medio ambiente e as persoas’’.