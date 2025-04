La campaña de castración de colonias felinas en Ribeira se desarrollará por prioridades

El Concello de Ribeira y Callejeros Barbanza presentaron la campaña de castración de colonias felinas que se repite un año más para dar respuesta a la responsabilidad de control por parte de la Administración local según la nueva Ley de Bienestar Animal.

La concejala de esta área, Antía Alberte, declaró que ‘‘somos responsables locais os que recibimos de primeira man esa demanda veciñal; vese a moita xente concienciada que desexa que os animais estean nas mellores condicións, pero tamén detectamos un problema neste senso, pues, si bien, cada vez hay más personas que empatizan con los animales, ‘‘a xente os alimenta por compaixón, pero non se castran e ao final se acaba xerando unha colonia descontrolada’’.

Según explicó, lo que se pretende es concienciar y acabe este proceso que puede suponer una sanción si no disponen de un carnet de alimentador felino. De hecho, el ayuntamiento ya impartió dos formaciones y se anunciarán más en el futuro. En este sentido, Alberte señaló que desde la Administración local no se está sancionando ‘‘porque pensamos que o ideal é fomentar que as persoas que teñan esa compaixón se fagan alimentadoras para así ter un contacto directo co concello, protectoras e levar entre todos e todas este tema dunha forma coordinada e que aporte datos para deseñar futuras accións e protocolos a seguir’’.



Colaboración ciudadana

Se priorizarán la castración de colonias donde la ciudadanía estea dispuesta a hacer una aportación económica, ‘‘porque hai moita demanda e poucos medios, temos que establecer un criterio de prioridades, onde non se busque un culpable e entre todos e todas arranxar o problema das colonias’’, incidió.

También intervino la presidenta de Callejeros Babanza, Rosa Gómez, quien corroboró las palabras de la concejala de Benestar Animal y anunció que ‘‘este ano esperamos ou temos o obxectivo de actuar en colonias novas, tamén é fundamental o tema da desparasitación’’.