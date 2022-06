El Carme do Castelo de A Pobra regresará con procesión marítima y su festival folk

A Pobra se prepara para recibir la primera de las grandes fiestas de este verano, como es el Carme do Castelo, cuyas actividades se prolongarán durante los días 15, 16 y 17 de julio. Después de dos años sin poder celebrarse a causa de la pandemia derivada de la Covid-19. Además, pese a las dificultades económicas que se atraviesan en este momento, la comisión de fiestas ha elaborado con gran esfuerzo un amplio programa. Para ello, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, que incrementó a 8.000 euros su subvención, además de aportar la actuación de The Cachas & Cousins a partir de las doce de la noche del 15 de julio en la Praza do Emigrante, y de un catamaran para llevar a la gente durante la procesión marítima del domingo 17.





La programación, que fue presentada por el alcalde, Xosé Lois Piñeiro; la concejala de Cultura, Patricia Lojo; y el presidente y el tesorero de la comisión de fiestas, José María Abuín y Ricardo Santamaría, respectivamente, se engloba en las vertientes religiosa, cultural y lúdica. El sábado 16 destacará por una de las actividades estrella y que se está convirtiendo en una tradición y por la que la actual comisión de fiestas apuesta y lo seguirá haciendo mientras siga al frente de las mismas, que es el VI Festival Folk, a partir de las diez de la noche y en la Praza Alcalde Segundo Durán, con los grupos A Requinta da Laxeira y Pandereteiras sen Fronteiros.





El resto del día también estará marcado por el foclore, pues tras el lanzamieno de 21 bombas de palenquede las nueve de la mañana, habrá alboradas por las parroquias a cargo de Caraveiros, Trécola y Pequenos do Barbanza. Ese mismo contenido será el que acompañe en la sesión vermú (13.00 horas) en los jardines Valle-Inclán, con la actuación de cde música y baile tradicioal a cargo de la asociación Arrancadeira, y también en los pasabares con Faíscas da Pontraga desde las ocho y media de la tarde.





El domingo 17 amanecerá con el lanzamiento de 21 bombas de palenque a las nueve de la mañana, para que desde una hora después la música vuelva a ser protagonista en las parroquias, en esa ocasión de la mano de Xiada y la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra. Este último grupo rregresará al casco urbano de la villa para ofrecer una actuación al mediodía en los jardines Valle-Inclán. En horario vespertino, a parttir de las 19.00 se oficiará una misa solemne en honor a la Virxe do Carme en la iglesia parroquial de Santiago da Pobra do Deán y, a continuación, saldrá la procesión, que incluirá un recorrido marítimo. A partir de las diez de la nochevolverá a ser la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra la que ofrecerá un concierto en el Cantón da Leña.