Una carpa cubrirá la celebración de gran parte de las actividades del Carme do Castelo en caso de lluvia

La previsión de lluvia para el fin de semana ha provocado que la comisión de fiestas del Carme do Castelo decidiese instalar una carpa en la Praza do Emigrante y que, de mantenerse las precipitaciones, todas las actuaciones, a excepción de la orquesta Os Supremos del domingo, se trasladarán a ese toldo. Además, a la programación anunciada ayer por este periódico se sumó un concierto para la jornada de mañana, día 14 de julio, a partir de las nueve y media de la noche, del grupo Os Bar Bansónicos en la Praza Paulino Santos Mieites. de Esta manera, el pistoletazo de salida se dará mañana a las doce del mediodía con el lanzamiento de 21 bombas de palenque y, después de una sardinada en A Covecha, que estará amenizada por las actuaciones de Arrancadeira y As Rianxeiras da Covecha (20.30 horas), tendrá lugar a partir de las once y media de la noche en la Praza do Emigrante el concierto de Doctor Migraña & The Speedyfriends, que está patrocinado por Construcciones Cortizo y la comisión de fiestas.



Al día siguiente, 15 de julio, se lanzarán las bombas de palenque más pronto que en la víspera, concretamente a las 9.00 horas, a las que seguirán las alboradas con los grupos Os Pequenos do Barbansa, Os Jaitas Blue, Andavía y Trécola, para luego, en caso de que no llueva, actuará el grupo Arrancadeira en el atrio de la iglesia de O Castelo (12.45) y la Banda de la Escola de Música de Rianxo en los jardines Valle-Inclán (13.00), mientras que a las 22.00 horas empezará en la Praza Segundo Durán -si llueve se trasladará a la carpa que se instale en la Praza do Emigrante- el VII Festival Folk con Pandereteiras Aldomir de la Asociación Cultural A Mámoa de Luou, Faíscas da Pontraga, Tiruleque y A Requinta da Laxeira.

El el domingo, día grande de las fiestas, habrá alboradas con los grupos tradicionales Os Liantes de Artes, Os Pequenos do Barbansa, Xiada, Río de Anxo y Trécola, así como conciertos de la Banda Ateneo Musical da Pobra en la alameda (13.00) y en el Cantón da Leña (22.00), mientras que la misa solemne será en la iglesia parroquial de Santiago do Deán (19.00), que estará seguida de la tradicional procesión marítima, y, por último, tendrá lugar la actuación de la orquesta Os Supremos (23.00) en la Praza Alcalde Segundo Durán.

A la presentación de la programación del Carme dos Pincheiros asistieron, además del alcalde pobrense, José Carlos Vidal, y de la concejala Patricia Lojo, representantes de la comisión de fiestas, como fueron su presidente, José María Abuín; el tesorero, Ricardo Santamaría; y los vocales Mari Carmen Miranda, Juan Manuel Fernández y Manuel Olveira. Abuín quiso destacar la diversidad de actividades de esta celebración y agradeció la colaboración de la ciudadanía, empresas y Ayuntamiento para que sea una realidad. Desde el Ejecutivo local destacaron que el Concello y la comisión de fiestas unieron fuerzas para lanzar un programa con los componentes religioso, lúdico y cultural.

El mandatario local destacó el apoyo del Concello a todo el tejido asociativo y, especialmente, a las tres comisiones de fiestas que operan en la localidad para mantener vivas las tradiciones y dinamizar la localidad con actividades acordes a la propia idiosincrasia de cada evento y que son ejemplo de pluralidad. A esta respecto, Vidal manifestó que la Administración local colabora con esta cita en los ámbitos nivel logístico y económico mediante la concesión de una subvención nominativa por importe de 8.000 euros. Con relación a esto último, Lojo explicó que se continúan buscando fórmulas para aliviar la ingente labor de las entidades organizadoras de fiestas para que no tengan que recorrer las viviendas del municipio para recaudar fondos, por lo que, este año, e optó por incrementar la aportación económica a todas ellas: Carme do Castelo, Carme dos Pincheiros y Nazareno.