El centro de salud de Ribeira carece actualmente de siete médicos al estar de baja o no cubrirse vacantes

Un cartel en el centro de salud de Ribeira informaba ayer de que faltan siete médicos, de los que cinco son de Atención Primaria y otros dos del Punto de Atención Continuada (PAC). Según fuentes del ambulatorio de la capital barbanzana, ello se debe a que hay varios facultativos de baja y las plazas de otros están sin cubrirse, como sucede con el caso de un hueco sin cubrirse desde hace un par de años. Señalan que estas ausencias provocan una mayor carga de trabajo en el resto de profesionales, que tienen que repartirse en la atención a los pacientes de esos cupos. Pero, añaden que esa situación puede empeorar a partir de mediados de diciembre, pues un médico que viene prestando sus servicios en el centro de salud ribeirense aprobó una oposición de especialista y tomará posesión de su plaza el próximo día 12. Advierten que la gravedad del asunto será mayor pues coincidirá con el pico de la gripe que se aguarda para esas fechas. Varios profesionales consideran que para la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza no es prioritaria la cobertura de esas ausencia en dicho ambulatorio. En relación con este asunto y con otras carencias en esa materia, la Plataforma Sanitaria en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convocó para las ocho de esta tarde una protesta en la Praza do Concello de Ribeira.