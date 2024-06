El centro de salud de Ribeira regresa a una crítica situación por falta de médicos al empezar los turnos de vacaciones de verano

Los trabajadores del centro de salud de Ribeira, con el apoyo de pacientes y representantes políticos, se concentraron un viernes más para reclamar la reposición de la totalidad de su personal facultativo, pues subrayaron que desde hace cuatro años que no están al completo. Aunque para este verano les mandaron dos compañeros que trabajaban en los ambulatorios de Lira y “Concepción Arenal” de Santiago para suplir parte de las vacantes que tienen, sostienen que se trata de una medida provisional por dos meses, pero que “non sabemos o que vai ser da nosa vida a partir de setembro, se vamos a seguir coma no inverno ou peor, pois non hai ningún tipo de previsión”, indicó la médico Cristina González, que precisó que la situación ayer era peor que hace una semana, pues están activos 5 de 10, en el turno de mañana y 2 de 3 en el de tarde, ya que empezaron dos compañeros las vacaciones “e así vamos a seguir o resto do verán”, precisó.



González agregó que se da la agravante de que no tienen interlocutor en el personal de la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza que les atienda, precisando que "nin está nin se lle espera". Seguidamente. indicó que "o xerente leva máis dun mes nomeado e por aquí non pasou, pese a que se lle convidou varias veces, ainda que sexa para saudarnos e coñecernos e ver o estado das instalacións e non sabemos nada ni da habilitación de consultas no salón de actos do ISM”, puntualizó esta doctora. Recordó que hace más de seis meses que se prometió desde la Xerencia anterior que se arreglaría el salón de actos del ISM para habilitar consultas "popis ademáis da falta de persoal, tamén padecemos a falta de espazo".

Cristina González incidió en esa cuestión al señalar que les han mandado algún refiuerzo, única y exclusivamente para el verano, pero no tienen consultas suficientes para todos. "Algún vai ter que ocupar consultas de enfermaría nas que os seus profesionais están de vacacións, e a ver como podemos facelo", precisó. Esta médico declaró que el recado que les han transmitido desde la actual Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza es que, como han cambiado, no queda nada de lo dicho en la promesa de acometer dicha obra. "Co cal, seguimos con falta de persoal e de espazo e, además, sen un interlocutor válidona Xerencia da área Sanitaria nin na Dirección Xeral de Atención Primaria. Por non ter, non temos nin un número de teléfono de contacto ou una dirección de correo electrónico para contactalo". Por todo ello, indicó que van a continuar todos los viernes con las concentraciones delante de los ambulatorios.