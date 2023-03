CIG-Saúde denuncia que dos de los cinco cirujanos con plaza en el Hospital trabajan en el CHUS

Dos de los cinco cirujanos con contrato y plaza presupuestada en el Hospital do Barbanza están desempeñando su trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y sólo acuden a realizar al centro comarcal a realizar guardias por decisión del jefe de servicio. Así lo denunció ayer Marián Rodríguez, portavoz y delegada de CIG-Saúde en las instalaciones barbanzanas, y precisó que eso se está haciendo de una forma irregular. Añadió que esa situación provoca que no se sepa con antelación suficiente cuánta gente va a estar trabajando cada día y sólo se puedan planificar las consultas y quirófanos de semana en semana. “Para os pacientes non é a atención axeitada e para o persoal é unha discriminación a decisión arbitraria de quen traballa nun hospital e quen noutro, movéndoos como a eles lles interesa”, señaló.



Rodríguez refirió que los problemas en Medicina Interna se mantienen pues, aunque ya pasó el peor momento en que sólo había tres facultativos en activo, actualmente sólo está cubierta la mitad de la plantilla de 10 médicos. Subrayó que se trata de la sección en la que están la mayoría de los pacientes hospitalizados, pues pese a que dispone de la mitad de las 80 camas actuales, en ocasiones ha superado las 70, y enfatizó que es la primera vez que tienen que trasladar pacientes a Santiago por falta de médicos, que no pueden atender a todos -la Sociedad Española de Medicina Interna recomienda ver a 8 enfermos al día, pero los tres que hubo en alguna época llegaron a atender a 26-, en lugar de por falta de camas, como pasaba antes. Tambiñen dijo que el Sergas proyecta el incremento de camas en el hospital do Barbanza en un 40%, pero señaló uqe para atender a los pacientes que las ocupen es necesario aumentar personal.



Paula Barros, doctora en Medicina Interna, refirió la discriminación que sienten ante la falta de personal, que provocó que no fueran suficientes para cubrir las guardias y que en los últimos meses tuvieron que ser ayudados por facultativos de otras especialidades del área sanitaria, “que se cubrían con dos personas, mientras que cuando las realiza personal de Medicina Interna se cubren con una sola persona”. Esta internista indicó que para ellos resulta inviable hacerlo de otra forma ya que la falta de personal “nos impediría cubrir la planta al día siguiente”, y que eso repercute de forma grave en las calidad de la atención que pueden dar a los pacientes, y en la sobrecarga de trabajo.



Esperas en Fisioterapia

Relacionado con la situación de Medicina Interna, la delegada de CIG-Saúde indicó que las listas de espera en Fisioterapia se hacen eternas, pues al tiempo que deben aguardar desde que la médico rehabilitadora ve al paciente hasta que este último acude al fisioterapeuta, se suma en el caso de las personas que precisan de una ambulancia para su traslado la demora para conseguir ese transporte sanitario. Ello se debe, según explicó Marián Rodríguez, a que las ambulancias contratadas para cada día son tres y se están utilizando para la derivación al hospital de referencia en la capital de Galicia de enfermos de Medicina Interna que no pueden ingresar en el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón.



Por su parte. Pablo Sarasquete, médico de Urxencias, indicó que la carencia que más les inquieta es la dificultad de cubrir turnos por la falta de personal que, para no ser alarmista, cifró en un facultativo menos. Precisó que para no sacrificar las presencias facultativas, y que no haya menos médicos, han hechos reajustes y han aumentado el número de veces que acuden al hospital, detallando que la anterior guardia localizada para echar mano de ella en caso de traslados a Santiago, se ha convertido en presencial para ver pacientes, pero si tiene que salir a ese tipo de servicio, es cuando tienen que repartir esa carga de trabajo entre los que quedan.

Además, Marián Rodríguez también se refirió a otro problema crónico en las guardias de los servicios pequeños, y que actualmente persisten en Radioloxía y Pediatría "e nos dan largas". En este sentido, indicó que una cosa es qu puedan asumir durante un mes una situación en la que tengan que realizar 9 o 10 guardias, pero que lo que no puede ser es que la solución sea a costa de la buena voluntad del profesional que tiene que realizar un sobreesfuerzo en cuanto a su trabajo. También dijo que otro problema que agudiza la precarización en el Hospital do Barbanza es la lista de espera en distintos servicios, como es el caso de Saúde Mental, "onde seguimos sen ter un servizo completo, ao non ter enfermeira, que é importante para ao seguemento de pacientes crónicos para que Psiquiatría e Psicoloxía non teñan tanta lista de agarda, que non é tnto nas primeiras consultas, senón nas segundas e sucesivas". La delegada de CIG-Saúde refirió que las listas de espera que ofrece la Consellería de Sanidade son de las primeras consultas", y agregó que si la segunda consulta es después de seis meses "non ten moito sentido".

Por otro lado, manifestó que la población ya tene asumido que en Fisioterapia y Psocoloxía "temos que ir pola privada", pero precisó que "eso vai en contra da equidade, pois hai xente que non pode permitírselo e ten que asumir a lista de agarda na pública". Tambi´çen dijo que aunque los problemas son de todo el Sergas, lso hospitales comarcales tienen la sensación de que sus servicios van a menosy que están peor que hace unos años. "O Hospital do Barbanza iba crecendo e agora vai minguando", precisó Marián Rodríguez.

Limpiezas en profundidad yque no se hacen y el Sergas no ve ninguna merma

Marián Rodríguez incidió en que hay problemas con la nueva empresa del servicio de limpieza, con menos presencias y que comprobaron lo que venían sospechando hace tiempo de que no se hacen las limpieza programadas en profundidad al no haber personal suficiente, precisando que hay estudios que demuestran que la mortandad en los hospitales aumenta cuando la limpieza no es de calidad. Precisó que ello se debe a que el Sergas coge la contrata más barata y que “ante ofertas temerarias temos resultados temerarios”. Por su parte, la Xerencia del área sanitaria de Santiago-O Barbanza indicó que el reciente cambio de contrata externa “non supuxo ningún tipo de merma nas condicións requeridas”, y puntualizó que “o Sergas vela porque os compromisos firmados se cumpran”.

Desde el Área Sanitaria remitió a este periódico una contestación respecto a la concentración antes de uqe difundir el contenido de la misma, por lo que en su reacciones no responde a las cuestiones concretas que allí se denunciaron. No Hospital do Barbanza la Xunta de Galicia realizó en los últimos años un "importante esforzo" en la ampliación del Área de Urxencias y la reforma de la unidad de Endoscopias, con la adquisición de nueva tecnología sanitaria, y recordó el anuncio de la ampliación de la zona de hospitalización, que en el presupuesto autonómico para este año se consignan 200.000 euros para la licitación del proyecto arquitectónico de una obra que consistirá en levantar una nueva planta sobre la terraza y que permitirá incrementar en un 40% el número de camas, pasando de las 81 actuales a 117.



Con respecto a los recursos humanos, que es a lo que se refieren CIG-Saúde y los profesionales sanitarios en sus quejas, dicha Xerencia señala que "son coñecidas as dificultades existentes en todo o territorio nacional para poder contratar facultativos de determinadas especialidades nalgúns centros". Y, en ese terreno, destaca que el Sergas está llevando a cabo diversas medidas que entran en sus competencias y solicita al Ministerio de Sanidad la ampliación de plazas MIR. En cuanto al cobertura de las guardias del área médica en el Hospital do Barbanza por profesionales que ejercen en el CHUS, destaca que "é unha medida voluntaria, excepcional e puntual motivada pola necesidade de garantir a asistencia sanitaria aos doentes do Barbanza e tendo en conta a escaseza de profesionais nestes intres no centro comarcal". Y detalla que "algúns facultativos do CHUS solicitaron poder realizar ditas gardas con apoio ao tratarse dun centro no que non exercen habitualmente as súas funcións e ao ser esta unha medida temporal mentres non se consiga contratar máis especialistas neste centro".

De igual modo, recuerda que desde la configuración del área sanitaria, "a xestión dos recursos realízase dun xeito coordinado na busca de solucións conxuntas e optimizando os efectivos onde son máis necesarios en cada momento polo ben da poboación". Recordó que el Consello da Xunta aprobó una nueva convocatoria de plazas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos, que incluye 30 puestos de trabajo fijos en el complejo asistencial situado en el lugar de Salmón y en centros de salud de la comarca. "En concreto, son 15 prazas de especialidades médicas no Hospital do Barbanza -4 de Medicina Interna, 2 de Pediatría, 2 de Análisis Clínicos, 1 de Xinecoloxía, 1 de Traumatoloxía, 1 de Radiodiagnose, 1 de Anestesia, 1 de Hospitalización a domicilio (Hado), 1 de Psiquiatría y 1 de Psicóloxía; tres prazas de Pediatría -1 en Rianxo, 1 en Ribeira e 1 en Boiro- e oito prazas de médico de familia -3 en Boiro, 2 en Ribeira, 2 en Rianxo e 1 na Pobra do Caramiñal-". La Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza se considera que con esas plazas "blíndase a estabilidade dos servizos máis críticos do hospital e dos centros de saúde como mínimo nos dos vindeiros anos, nos que se manterá ese núcleo do cadro de persoal fixo que non se moverá nin nas ofertas públicas de emprego nin nos concursos de traslados".