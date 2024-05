CIG-Saúde denuncia que especialistas que firmaron su plaza en el Hospital do Barbanza aún siguen trabajando en el CHUS

Marián Rodríguez Blanco y Eli Fieiro Pousada, delegadas de CIG-Saúde en le Hospital do Barbanza, denunciaron a última hora de la mañana de ayer la falta de especialistas en dicho complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Señalaron que ello es así pese a la Oferta Pública de Empleo (OPE) que convocó el Sergas a través de oposición por concurso de méritos para las plazas de difícil cobertura, y que contaban con unas características especiales, como que quienes las acepten deben incorporarse de manera inmediata y permanecer durante dos años en ellas. Señalan que algunos profesionales que obtuvieron plaza siguen sin incorporarse al hospital comarcal y que, por decisión de los jefes de servicio, algunos continúan trabajando en el CHUS pese a que, tal y como aseguran, “xa firmaron o contrato para desenvolver o seu labor no Hospital do Barbanza”.

CIG-Saúde recordó que en este proceso, que calificó como de estabilización y no de creación de plazas nuevas, para el Hospital do Barbanza se convocaron cuatro plazas para Medicina Interna, dos de Análisis Clínicos, una de Radioloxía, una de Traumatoloxía, una de Anestesia y una de Xinecolixía. Marián Rodríguez detalló que en Xinecoloxía queda la misma persona que ya estaba y en Radioloxía se marchó una persona y llegó otra en su lugar, mientras que en Análisis Clínicos se marcharon dos y está previsto que lleguen dos, pero por el momento ninguna de ellas se ha incorporado. Y precisa que "houbo presión para que siga en Santiago máis tempo, porque cren que é imprencindible que estea unha semana máis con eles", detalló el sindicato. "Dicimos que aquí hai dobre vara de medir e a creación da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza e o feito de depender dela foi o principio do fin para o Hospital do Barbanza, porque os xefes de servizo priorizan o Clínico compostelano sobre o noso hospital".

Por ello, ambas apuntaron que no se solucionaron los problemas que había en varias especialidades, principalmente, en el área de Medicina Interna, que parte de la situación más conflictiva desde hace mucho tiempo debido a un déficit de tres internistas y que de las cuatro plazas convocadas se prevé que sólo se cubrirán en este proceso como máximo dos, aunque por ahora no se incorporó ninguno, pese a que desde la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbana les dicen que el que ya firmó el jueves de la semana pasada lo hará mañana, pero mientras tanto sigue en el Clínico compostelano, una situación que denuncian como irregular, y que sólo responde a la decisión de los jefes de servicio.

Vacantes

Respecto a las otras tres internistas que aún no firmaron el contrato para trabajar en el Hospital do Barbanza, Rodríguez y Fieiro todo apunta a que una de ellas se va a incorporar y que no se prevé que lo hagan las otras dos, pues están pendientes de otra OPE en marcha y en la que están bien colocadas y están a la espera de sus resultado, por lo que apuntan que van a seguir vacantes, como sucede con otras tantas en el centro de salud de Ribeira, donde ayer volvieron a faltar cuatro médicos por la mañana -esas dos vacantes y dos bajas prolongadas- y uno por la tarde, y que es otra baja de larga duración.

Rodríguez y Fieiro manifestaron que la persona que firma una plaza en el Hospital do Barbanza tiene que incorporarse de inmediato a esas instalaciones, sobre todo en un servicio que cuenta con tres internistas menos de los diezz que deberían formar su plantilla. "Non é a persoa a que decidiu non incorporarse o día que asinou, senón que é o xefe o que de servizo o que lle di que non se pode marchar de Santiago. A demostración de que temos un problema, que temos que cubrir esas prazas pendentes para, dese xeito, volver a ter consultas con normalidade", precisaron. Detalló que a ellos no les preocupa tanto que la gente esté en comisión de servicio de otros hospitales, siempre y ciando estén sustituidos "Se unha persoa ten praza aquí e non hai un sustituto o que ten que facer é virse para aquí. Xa nos custa cubrir as prazas, como para que os seus titulares estean no Clínico".

Sin atención

Las delegadas sindicales de CIG-Saúde en el hospital comarcal barbanzano añadieron que la falta de internistas provoca que haya pacientes que siguen a la espera de una consulta de revisión de Medicina Interna desde principios del año 2022 y que están sin ser atendidos. Con respecto al área de Pediatría indicaron que se convocaron dos plazas porque se marcharon otras tantas, pero uno de esos profesionales está trabajando en Santiago y hace guardias en el Hospital do Barbanza, "co cal nos temos o mesmo persoal de mañá e unha persoa menos para facer as gardas".

CIG-Saúde señala que en Radioloxía cuentan con dos médicos fijos para hacer guardias, mientras que subrayó que en el departamento de Oftalmología del Hospital do Barbanza añadió que una de las cuatro personas que había en ese servicio ya se marchó al aprobar en otro hospital comarcal, "pero non podemos estar en situación de -1 de 4 cando hai unha persoa que nos corresponde e que está en Santiago. salvo que teña un sustituto aquí". Y precisaron que cuando contaron con cuatro especialistas en Oftalmología la situación empezó a ver la luz y normalizarse, con la realización de segundas consultas o de revisión, pero al marcharse nuevamente una "vólvese ao desbaraxuste anterior".