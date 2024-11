Clausurado en Boiro el taller de empleo medioambiental Torre Goiáns III subvencionado con más de 530.000 euros

El taller de empleo medioambiental Torre Goiáns III, que se desarrolló en los últimos doce meses gracias a una subvención de 531.046 euros de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, fue clausurado esta mañana en un acto celebrado en el Pazo de Goiáns y, además de una representación de la veintena de alumnos participantes - divididos en las especialidades de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas- y del personal docente y directivo, que contó con la asistencia del alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Formación e Emprego, Roberto Lojo. “O sector forestal ten un gran potencial na nosa comarca e queremos apostar por el e por diversificar os sectores produtivos, por iso a formación neste ámbito é esencial para favorecer a empregabilidade”, declaró el primer edil.

El alumnado recibió formación teórica y practica, al desarrollar trabajos para la prevención de incendios forestales en Monte Peón, Monte do Sino y la zona verde de los castros de Neixón, así como tareas de conservación de la zona verde del Pazo de Goiáns, ajardinamiento de las rotondas de acceso al polígono industrial de Espiñeira y del parque de A Cachada, así como su mejora paisajística, y acondicionamiento del jardín de la Praza de Galicia. El concejal Roberto Lojo animó a los alumnos de este taller a continuar su formación y su carrera profesional en este ámbito: “Dende o Concello de Boiro poñemos á vosa disposición os recursos cos que contamos, como son as instalación do viveiro de empresas e o coworking, para que poidades comezar a desenvolver a vosa traxectoria profesional”.